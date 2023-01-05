Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком

Паблик «Новый год в Рязани» опубликовал информацию о троллейбусе 3-го маршрута, в котором можно проехать с настоящим ямщиком.

Если вы подсядете на троллейбус № 3 в районе 14:00–14:15 на пл. Свободы в сторону центра — то сможете проехаться с настоящим ямщиком, который расскажет много интересного об истории города, поделится смешными ямщицкими байками и даже споёт с вами песни…

Своеобразный туристический троллейбус будет ходить до 7 января включительно. Прокатиться с ямщиком можно только именно в это время. В остальные рейсы в течение дня можно просто проехать в уникальном антураже, сделать незабываемые фото на память и услышать интересные факты об истории новогодних традиций.

Проезд оплачивается как обычная поездка, включая льготы и проездные.