Четверг, 5 января, 2023
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Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком

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Паблик «Новый год в Рязани» опубликовал информацию о троллейбусе 3-го маршрута, в котором можно проехать с настоящим ямщиком.

Если вы подсядете на троллейбус № 3 в районе 14:00–14:15 на пл. Свободы в сторону центра — то сможете проехаться с настоящим ямщиком, который расскажет много интересного об истории города, поделится смешными ямщицкими байками и даже споёт с вами песни…

Своеобразный туристический троллейбус будет ходить до 7 января включительно. Прокатиться с ямщиком можно только именно в это время. В остальные рейсы в течение дня можно просто проехать в уникальном антураже, сделать незабываемые фото на память и услышать интересные факты об истории новогодних традиций.

Проезд оплачивается как обычная поездка, включая льготы и проездные.

Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком
Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком
Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком
Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком
Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком
Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком
Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком
Опубликованы фото из рязанского троллейбуса, в котором можно проехать с ямщиком

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