Опубликовано жуткое видео с места гибели дочери Дугина в сгоревшем авто

В телеграм-канале SHOT опубликована видеозапись с места взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в салоне которого находилась дочь политолога Александра Дугина Дарья.

На кадрах видно, как эвакуируют транспортное средство. Салон иномарки сильно поврежден, а салон полностью выгорел.

Некоторые детали пострадавшего автомобиля специалистам пришлось увозить отдельно на грузовике. В ходе экспертиз предстоит восстановить полную картину трагедии.

Ранее в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась 30-летняя дочь политолога Дугина. Она погибла на месте. Целью убийц мог быть ее отец. По некоторым данным, в авто должен был находиться сам Дугин, однако на машине поехала его дочь, а сам он находился в другом автомобиле. Вскоре после трагедии сам Дугин попал в больницу.