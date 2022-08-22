powder

Опубликовано жуткое видео с места гибели дочери Дугина в сгоревшем авто

В телеграм-канале SHOT опубликована видеозапись с места взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в салоне которого находилась дочь политолога Александра Дугина Дарья.

На кадрах видно, как эвакуируют транспортное средство. Салон иномарки сильно поврежден, а салон полностью выгорел.

Некоторые детали пострадавшего автомобиля специалистам пришлось увозить отдельно на грузовике. В ходе экспертиз предстоит восстановить полную картину трагедии.

Ранее в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась 30-летняя дочь политолога Дугина. Она погибла на месте. Целью убийц мог быть ее отец. По некоторым данным, в авто должен был находиться сам Дугин, однако на машине поехала его дочь, а сам он находился в другом автомобиле. Вскоре после трагедии сам Дугин попал в больницу.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7