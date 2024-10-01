Опубликовано видео из эпицентра лесного пожара в Рязанской области

Телеграм-канал «Мещёрский тупик» опубликовал видео, сделанное в эпицентре лесного пожара в Рязанской области.
Пожар случился 29 сентября в районе населённых пунктов Дубровичи и Богданово.
Сообщается, что прокладкой барьера из кабины тяжёлой техники руководил участковый лесничий Мурминского лесничества Владимир Яковлев, военные корректировали работу с помощью дрона.
Очаг пожара закольцевали, огонь не допустили до земель лесного фонда.
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