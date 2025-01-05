Опубликовано расписание рождественских богослужений в Касимове и Касимовском районе

Традиционно в Сочельник верующие отправляются в храмы, чтобы встретить Рождество Христово с молитвой. 7info публикует расписание богослужений в храмах Касимова и Касимовского района 6 и 7 января.

Храм Владимирской иконы Божией Матери в селе Аркадьево

6 января, понедельник. Навечерие Рождества Христова.

08:00 – Царские часы, исповедь, Литургия, вечерня.

17:00 – Всенощное бдение с литией.

7 января, вторник.

08:00 – исповедь, часы, Литургия.

11 января, суббота.

17:00 – Всенощное бдение.

Реклама

Преображенский храм в селе Бабино-Булыгино

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.

08:00 – Царские часы, Великая вечерня, исповедь, Литургия.

21:30 – исповедь.

22:00 – всенощное бдение с литией.

7 января, вторник.

00:00 – Литургия.

Георгиевский храм в Касимове

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.

08:00 – Царские часы, Вечерня с Литургией Василия Великого.

17:00 – Великое повечерие, утреня, 1-й час.

7 января, вторник. Рождество Христово.

08:00 – исповедь, часы, Литургия.

17:00 – Вечернее богослужение.

Казанская монашеская община

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.

07:00 – Царские часы, Литургия, вечерня.

21:00 – Всенощное бдение с литией, исповедь.

7 января, вторник. Рождество Христово.

00:00 – часы, Литургия.

Реклама

Никольский храм

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.

07:00 – Царские часы, исповедь, Вечерня, Литургия.

17:00 – Всенощное бдение с литией.

7 января, вторник.

00:00 – исповедь, ночная Литургия.

09:00 – исповедь, поздняя Литургия.

17:00 – Вечерня, утреня, 1-й час.

Храм Преображения Господня в селе Телебукино

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.

08:00 – Царские часы, Вечерня с Литургией.

17:00 – Великое повечерие, утреня, 1-й час, исповедь.

7 января, вторник. Рождество Христово.

08:00 – часы, Литургия.

Архангельский храм

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.

07:00 – Царские часы, Вечерня, Литургия.

17:00 – Великое повечерие, утреня, 1-й час, исповедь.

7 января, вторник.

08:00 – часы, Литургия.

Вознесенский Кафедральный собор

6 января, понедельник.

07:00 – Царские часы, Вечерня, Литургия.

21:00 – исповедь.

22:00 – Всенощное бдение с литией.

7 января, вторник.

09:00 – исповедь, часы, Литургия.

16:00 – Вечерня.