Опубликовано расписание рождественских богослужений в Касимове и Касимовском районе

Традиционно в Сочельник верующие отправляются в храмы, чтобы встретить Рождество Христово с молитвой. 7info публикует расписание богослужений в храмах Касимова и Касимовского района 6 и 7 января.
Храм Владимирской иконы Божией Матери в селе Аркадьево
6 января, понедельник. Навечерие Рождества Христова.
08:00 – Царские часы, исповедь, Литургия, вечерня.
17:00 – Всенощное бдение с литией.
7 января, вторник.
08:00 – исповедь, часы, Литургия.
11 января, суббота.
17:00 – Всенощное бдение.
Преображенский храм в селе Бабино-Булыгино
6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
08:00 – Царские часы, Великая вечерня, исповедь, Литургия.
21:30 – исповедь.
22:00 – всенощное бдение с литией.
7 января, вторник.
00:00 – Литургия.
Георгиевский храм в Касимове
6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
08:00 – Царские часы, Вечерня с Литургией Василия Великого.
17:00 – Великое повечерие, утреня, 1-й час.
7 января, вторник. Рождество Христово.
08:00 – исповедь, часы, Литургия.
17:00 – Вечернее богослужение.
Казанская монашеская община
6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
07:00 – Царские часы, Литургия, вечерня.
21:00 – Всенощное бдение с литией, исповедь.
7 января, вторник. Рождество Христово.
00:00 – часы, Литургия.
Никольский храм
6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
07:00 – Царские часы, исповедь, Вечерня, Литургия.
17:00 – Всенощное бдение с литией.
7 января, вторник.
00:00 – исповедь, ночная Литургия.
09:00 – исповедь, поздняя Литургия.
17:00 – Вечерня, утреня, 1-й час.
Храм Преображения Господня в селе Телебукино
6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
08:00 – Царские часы, Вечерня с Литургией.
17:00 – Великое повечерие, утреня, 1-й час, исповедь.
7 января, вторник. Рождество Христово.
08:00 – часы, Литургия.
Архангельский храм
6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
07:00 – Царские часы, Вечерня, Литургия.
17:00 – Великое повечерие, утреня, 1-й час, исповедь.
7 января, вторник.
08:00 – часы, Литургия.
Вознесенский Кафедральный собор
6 января, понедельник.
07:00 – Царские часы, Вечерня, Литургия.
21:00 – исповедь.
22:00 – Всенощное бдение с литией.
7 января, вторник.
09:00 – исповедь, часы, Литургия.
16:00 – Вечерня.