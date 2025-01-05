Воскресенье, 5 января, 2025
-5.1 C
Рязань
Изображение от freepik
Новости Касимова

Опубликовано расписание рождественских богослужений в Касимове и Касимовском районе

Валерия Мединская

Традиционно в Сочельник верующие отправляются в храмы, чтобы встретить Рождество Христово с молитвой. 7info публикует расписание богослужений в храмах Касимова и Касимовского района 6 и 7 января.

Храм Владимирской иконы Божией Матери в селе Аркадьево

6 января, понедельник. Навечерие Рождества Христова.
08:00 – Царские часы, исповедь, Литургия, вечерня.
17:00 – Всенощное бдение с литией.

7 января, вторник.
08:00 – исповедь, часы, Литургия.
11 января, суббота.
17:00 – Всенощное бдение.

Реклама

Преображенский храм в селе Бабино-Булыгино

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
08:00 – Царские часы, Великая вечерня, исповедь, Литургия.
21:30 – исповедь.
22:00 – всенощное бдение с литией.
7 января, вторник.
00:00 – Литургия.

Георгиевский храм в Касимове

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
08:00 – Царские часы, Вечерня с Литургией Василия Великого.
17:00 – Великое повечерие, утреня, 1-й час.

7 января, вторник. Рождество Христово.
08:00 – исповедь, часы, Литургия.
17:00 – Вечернее богослужение.

Казанская монашеская община

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
07:00 – Царские часы, Литургия, вечерня.
21:00 – Всенощное бдение с литией, исповедь.
7 января, вторник. Рождество Христово.
00:00 – часы, Литургия.

Реклама

Никольский храм

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
07:00 – Царские часы, исповедь, Вечерня, Литургия.
17:00 – Всенощное бдение с литией.
7 января, вторник.
00:00 – исповедь, ночная Литургия.
09:00 – исповедь, поздняя Литургия.
17:00 – Вечерня, утреня, 1-й час.

Храм Преображения Господня в селе Телебукино

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
08:00 – Царские часы, Вечерня с Литургией.
17:00 – Великое повечерие, утреня, 1-й час, исповедь.
7 января, вторник. Рождество Христово.
08:00 – часы, Литургия.

Архангельский храм

6 января, понедельник. Рождественский сочельник.
07:00 – Царские часы, Вечерня, Литургия.
17:00 – Великое повечерие, утреня, 1-й час, исповедь.
7 января, вторник.
08:00 – часы, Литургия.

Вознесенский Кафедральный собор

6 января, понедельник.
07:00 – Царские часы, Вечерня, Литургия.
21:00 – исповедь.
22:00 – Всенощное бдение с литией.
7 января, вторник.
09:00 – исповедь, часы, Литургия.
16:00 – Вечерня.

Материалы рубрики