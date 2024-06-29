Суббота, 29 июня, 2024

Опубликовано фото аварии на Солотчинском мосту в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Фото Николая Горлова, vk.com/voditelrzn62

Появились фотографии, сделанные на месте ДТП на Солотчинском мосту через Оку. Снимки опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».

Авария стала причиной многокилометровой пробки на выезде из города.

— Авария на Оковском мосту 12:50 из города. Встали конкретно, — написал автор поста.

Официальная информация уточняется.

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