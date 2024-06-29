Опубликовано фото аварии на Солотчинском мосту в Рязани

Появились фотографии, сделанные на месте ДТП на Солотчинском мосту через Оку. Снимки опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».
Авария стала причиной многокилометровой пробки на выезде из города.
Официальная информация уточняется.
Появились фотографии, сделанные на месте ДТП на Солотчинском мосту через Оку. Снимки опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».
Авария стала причиной многокилометровой пробки на выезде из города.
Официальная информация уточняется.
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