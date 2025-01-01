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Фото: vk.com/hcryazan_official
Спорт и здоровье

Опубликована афиша спортивных событий Рязани на январь 2025

Алексей Самохин

Минспорта Рязанской области опубликовало афишу спортивных мероприятий, которые пройдут в регионе в январе 2025 года. В ней много интересных событий.

С 1 по 8 января в Рязани и районах области пройдёт декада спорта и здоровья.

3 января в Академии тенниса в Рязани стартуют крупные соревнования среди юниоров.

4–5 января на биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью в рамках «Гонки чемпионов» будут состязаться лучшие лыжники и биатлонисты России. Там же позднее пройдёт Кубок России по биатлону.

7 января стартует серия домашних матчей ХК «Рязань-ВДВ».

Полное расписание смотрите в карточках.

Опубликована афиша спортивных событий Рязани на январь 2025
Опубликована афиша спортивных событий Рязани на январь 2025
Опубликована афиша спортивных событий Рязани на январь 2025
Опубликована афиша спортивных событий Рязани на январь 2025
Опубликована афиша спортивных событий Рязани на январь 2025

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