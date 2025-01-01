Минспорта Рязанской области опубликовало афишу спортивных мероприятий, которые пройдут в регионе в январе 2025 года. В ней много интересных событий.

С 1 по 8 января в Рязани и районах области пройдёт декада спорта и здоровья.

3 января в Академии тенниса в Рязани стартуют крупные соревнования среди юниоров.

4–5 января на биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью в рамках «Гонки чемпионов» будут состязаться лучшие лыжники и биатлонисты России. Там же позднее пройдёт Кубок России по биатлону.

7 января стартует серия домашних матчей ХК «Рязань-ВДВ».

Полное расписание смотрите в карточках.