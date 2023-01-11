Опубликована афиша мероприятий на Старый Новый год в Рязани

Рязанцам рассказали о мероприятиях, которые можно посетить на Старый Новый год. Афишу публикует группа НОВЫЙ ГОД в РЯЗАНИ ВКонтакте.

13 января

15:00 — Муниципальный Культурный Центр

II Открытый фестиваль народного творчества «Во Рязани городу привечаем Коляду», организуемый театром народной песни «Узорочье». Вход по пригласительным билетам. Справки по телефону: 76-35-03. Возрастное ограничение 6+

18:30 — Дворец молодёжи

Святочный вечер «Раз в Крещенский вечерок». В программе — песни, танцы и новогодние чудеса. Возрастное ограничение 6+

19:00 — Музыкальный театр

«Призрак замка Кентервиль» — мюзикл в двух действиях по мотивам повести О. Уайльда «Кентервильское привидение». Возрастное ограничение 12+

19:00 — Филармония

Праздничный концерт «Коляды Даръ» Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова. Возрастное ограничение 6+

14 января

12:00 и 16:00 — Рязанский цирк

Цирковой мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея» — захватывающее путешествие в мир древнегреческих мифов, где Одиссей пропоёт свою историю. Возрастное ограничение 6+

15:00 — Дворец культуры «Приокский»

Театрализованный концерт по мотивам фильма «Чародеи». Праздничная программа «Как на Старый Новый год». Вход свободный. Возрастное ограничение 6+

15:30 — Культурно-досуговый центр «Октябрь»

Танцевальный проект — «Диско молодости нашей». На танцполе – знакомые музыкальные композиции. Возрастное ограничение 16+

18:00 — Музыкальный театр

«Призрак замка Кентервиль» — мюзикл в двух действиях по мотивам повести О. Уайльда «Кентервильское привидение». Возрастное ограничение 12+

19:00 — Филармония

Владимир Винокур. Концерт легендарного исполнителя на рязанской сцене. Возрастное ограничение 6+

15 января

11:00 — Культурно-досуговый центр «Октябрь»

Студия исторического и бального танца «Триумф» распахивает двери танцевальной гостиной, посвящённой Старому Новому году. Пары закружатся в вальсе, фокстроте и польке. Вход свободный. 45+

12:00 — Рязанский цирк

Цирковой мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея» — захватывающее путешествие в мир древнегреческих мифов, где Одиссей пропоёт свою историю. Возрастное ограничение 6+

17:00 — Филармония

Элла Хрусталёва. Концерт популярной исполнительницы, посвящённый зимним праздникам «Джаз в крещенский вечерок». Возрастное ограничение 12+

19:00 — Кафе-клуб «Старый парк»

Будет море прекрасного джаза, хорошего настроения, душевных импровизаций от настоящих мэтров – группы Feelin’s. Возрастное ограничение 12+

Работают также все городские музеи. Иллюминация на Лыбедском бульваре будет зажигаться до конца текущей недели​, – говорится в публикации.