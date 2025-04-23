Опубликован режим работы ОКБ в майские праздники

В период майских праздников — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года — Областная клиническая больница продолжит работать, чтобы обеспечить вас своевременной медицинской помощью. График работы публикует медучреждение на своей странице ВКонтакте.
Режим работы поликлиники:
- Поликлиника работает 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая
- С 8:00 до 14:00 — приём дежурного терапевта.
С 12:00 до 18:00 — обслуживание вызовов на дому.
Стационар:
- Работает в круглосуточном режиме без перерывов.
Приёмно-диагностическое отделение обеспечит осмотр, обследование и госпитализацию всех нуждающихся.
Лечебный процесс не прерывается даже в праздничные дни.
Важно:
- Все необходимые диагностические и лечебные процедуры будут проводиться без задержек.
Аптечный запас медикаментов пополнен, чтобы обеспечить бесперебойное лечение.
Безопасность пациентов и персонала — на особом контроле.