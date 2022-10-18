Опубликован октябрьский ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий Рязани

Сервис по поиску работы Superjob опубликовал ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий Рязани в октябре.
На первом месте списка — управляющий дополнительным офисом Россельхозбанка с зарплатой от 80 тысяч рублей.
Вторая строка рейтинга у заместителя главного бухгалтера с зарплатой от 70 тысяч рублей. Предприятие расположено в селе Поляны Рязанского района.
От соискателя также требуют высшей образование и опыт работы от 3 лет. Среди навыков: разговорный английский и немецкий языки.
Третье место у вакансии ведущего менеджера отдела сбыта. вакансию разместила группа компаний «Точинвест». Среди обязанностей работника — организация и ведение продаж на закрепленных территориях.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Управляющий дополнительным офисом
|от 80 000 руб.
|2
|Заместитель главного бухгалтера
|от 70 000 руб.
|3
|Ведущий менеджер отдела сбыта
|от 70 000 руб.
|4
|Директор магазина
|68 500 — 100 000 руб.
|5
|Заведующий пекарным производством
|68 000 руб.
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