Опубликован октябрьский ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий Рязани

Сервис по поиску работы Superjob опубликовал ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий Рязани в октябре.

На первом месте списка — управляющий дополнительным офисом Россельхозбанка с зарплатой от 80 тысяч рублей.

— Мы ищем клиентоориентированного, стрессоустойчивого человека, имеющего высшее образование (желательно экономической направленности, менеджмент, банковское дело), работавшего ранее на управленческих должностях в банковской сфере не менее 3 лет, — пишут авторы резюме.

Вторая строка рейтинга у заместителя главного бухгалтера с зарплатой от 70 тысяч рублей. Предприятие расположено в селе Поляны Рязанского района.

От соискателя также требуют высшей образование и опыт работы от 3 лет. Среди навыков: разговорный английский и немецкий языки.

Третье место у вакансии ведущего менеджера отдела сбыта. вакансию разместила группа компаний «Точинвест». Среди обязанностей работника — организация и ведение продаж на закрепленных территориях.

Рязань

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