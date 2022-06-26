Опрос: россияне считают самым красивым городом страны Санкт-Петербург

Сервис Работа.ру выяснил, какие города в России жители страны считают самыми красивыми. Итоги исследования публикуют «Известия».

Возглавил список Санкт-Петербург — за Северную столицу проголосовали 51% опрошенных. На втором месте рейтинга расположилась Москва — 31% респондентов назвали столицу красивейшим городом России. Казань и Сочи набрали по 29% голосов и делят третью строчку рейтинга.

В первой пятёрке оказался Калининград. Город нравится россиянам за архитектуру, исторические места и зелёные посадки.

Также в список вошли Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток. Десятку самых красивых российских городов замыкает Тюмень.

Опрос проводился среди более 2 тысяч пользователей сервиса по всей стране.