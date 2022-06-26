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Воскресенье, 26 июня, 2022

Опрос: россияне считают самым красивым городом страны Санкт-Петербург

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Татьяна Проводина

Опрос: россияне считают самым красивым городом страны Санкт-Петербург

Winter фото создан(а) bearfotos - ru.freepik.com

Сервис Работа.ру выяснил, какие города в России жители страны считают самыми красивыми. Итоги исследования публикуют «Известия».

Возглавил список Санкт-Петербург — за Северную столицу проголосовали 51% опрошенных. На втором месте рейтинга расположилась Москва — 31% респондентов назвали столицу красивейшим городом России. Казань и Сочи набрали по 29% голосов и делят третью строчку рейтинга.

В первой пятёрке оказался Калининград. Город нравится россиянам за архитектуру, исторические места и зелёные посадки.

Также в список вошли Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток. Десятку самых красивых российских городов замыкает Тюмень.

Опрос проводился среди более 2 тысяч пользователей сервиса по всей стране.

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