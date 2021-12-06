Опрос: 48%  жителей Рязани очень ранимы

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, легко ли обидеть жителей Рязани.

48% опрошенных ответили, что зачастую принимают все слишком близко к сердцу. Им важно знать, что они нравятся людям, что они ценны, и чувствуют себя подавленно, когда видят обратное.Их может расстроить косой взгляд, грубое слово, поскольку они все принимают на свой счет.

– Я очень ранимый человек. Не знаю, что делать с этим, – делится с исследователями Алексей.

39% участников опроса, напротив, спокойно относятся к негативу со стороны окружающих. Они не ищут одобрения, адекватно оценивают себя, ведь никакая непрошенная критика не поколеблет их уверенность в том, что они делают.

– Обижаться себе дороже. Мы у себя одни. Надо себя любить, вот и всё, – советует Оксана.

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Оставшиеся респонденты не знают, сильно ли они обидчивы, и не дали однозначного ответа.