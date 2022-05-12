Определены сроки строительства поликлиники в Дашково-Песочне

Новую поликлинику в районе Дашково-Песочня сдадут в эксплуатацию в 2025 году, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

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В 2022 году администрация Рязани выделила земельный участок под строительство.

Строительство поликлинического отделения, общей стоимостью 1,4 млрд. руб., запланировано в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Рязанская область)» на 2022–2025 годы.

В 2023 году разработают проектно-сметную документацию за счёт средств бюджета Рязанской области, в 2024 начнут строить.