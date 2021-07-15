Опергруппа обновила информацию о числе заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о количестве заболевших коронавирусом в муниципальных образованиях региона.

В целом в Рязанской области на 12.00 15 июля 2021 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 33010 человек. В настоящее время в Рязани выявлено 17090 случаев.

В Рязанском районе – 1251 (Поляны – 136, Дядьково – 94, Заборье – 60, Мурмино – 51, Варские – 50, Заокское – 48, Подвязье – 45, Листвянка – 39, Турлатово – 39, Агро-Пустынь – 34, Окский – 34, Алеканово – 32, Дубровичи – 33, Льгово – 30, Искра – 28, Новоселки – 24, Вышгород – 22, Полково – 21, поселок учхоза Стенькино – 22, Тюшево – 20, Реткино – 19, Хирино – 19, Высокое – 18, Екимовка – 17, Шумашь – 17, Совхоз Рязанский – 15, Александрово – 14, Вышетравино – 12, Секиотово – 12, Глебово – 11, Кораблино – 11, Рожок – 11, Болошнево – 10, Коростово – 10, Наумово – 10, Мушковатово – 9, Приозерный – 9, Долгинино – 7, Ласковский – 7, Насурово – 7, Ровное – 7, Абрютино – 6, Вишневка – 5, Даниловка – 5, Затишье – 5, Казарь – 5, Семкино – 5, Ульяновка – 5, Ялтуново – 5, Богданово – 4, Госплемстанция – 4, Дашки 2-е – 4, Киселево – 4, Красный Восход – 4, Ласково – 4, Романцево – 4, Дубняки – 3, Никольское – 3, Плахино – 3, Гавердово – 2, Гнетово – 2, Денежниково – 2, Деулино – 2, Дмитриевка – 2, Дедюхино – 2, Земенки – 2, Кельцы – 2, Лужки – 2, Матчино – 2, Мельгуново – 2, Передельцы – 2, Прудный – 2, Путково – 2, Семено-Никольское – 2, Семено-Оленинское – 2, Слободка – 2, Шахманово – 2, Юрасово – 2, Алтухово – 1, Астромино – 1, Бахмачеево – 1, Взметнево – 1, Высоковские Дворики – 1, Гряцкое – 1, Дудкино – 1, Марьино 1 – 1, Марьино 2 – 1, Отводное – 1, Пальное – 1, Протасово – 1, Рубцово – 1, Сажнево – 1, Сергеевка – 3, Серовское – 1, СНТ «Урожай» – 1, Требухино – 1, Трубниково – 1). В Скопине – 1161, Касимове – 913. В Касимовском районе – 703 (Сынтул – 79, Гусь-Железный – 69, Елатьма – 55, Крутоярский – 42, Лашма – 39, Клетино – 23, Лощинино – 23, Подлипки – 33, Новая Деревня – 19, Ташенка – 16, Которово – 14, Ахматово – 12, Бабино-Булыгино – 12, Дмитриево – 12, Сосновка – 12, Инкино – 10, Самылово – 11, поселок станции Касимов – 9, Любовниково – 9, Шостье – 9, Ардабьево – 8, Селизово – 8, Торбаево – 8, Крюково – 7, Погост – 7, Чаур – 7, Щербатовка – 7, Ермолово – 6, Алешино – 5, Ибердус – 5, Малеево – 5, Пустынь – 5, Вырково – 4, Гиблицы – 4, Дуброво – 4, Лазарево – 4, Лубяники – 4, Самуиловка – 4, Сиверка – 4, Токарево – 4, Алферьево – 3, Беркеево – 3, Большой Кусмор – 3, Клоково – 3, Кольдюки – 3, Кочемары – 3, Озерный – 3, Телебукино – 3, Ананьино – 2, Анатольевка – 2, Аниково – 2, Балушевы Починки – 2, Данево – 2, Залесное – 2, Иванчино – 2, Китово – 2, Лався – 2, Овчинники – 2, Савостьяново – 2, Селищи – 2, Уланова Гора – 2, Урядино – 2, Аксеново – 1, Ашуково – 1, Баженово – 1, Баромыково – 1, Бельково – 1, Бетино – 1, Болотцы – 1, Булгаково – 1, Выкуши – 1, Еспинки – 1, Жданово – 1, Забелино – 1, Кулово – 1, Курмыш – 1, Левино – 1, Макеенки – 1, Марьино Данево – 1, Марьино-Заречное – 1, Мишуково – 1, Морозово – 1, Неклюдово – 1, Новляны – 1, Озерки – 1, Перво – 1, Петрушево – 1, Поповка – 1, Сеитово – 1, Тимохино – 1, Халымово – 1, Чернышево-Починки – 1).

В Клепиковском районе – 693 (Тума – 260, Криуша – 53, Болонь – 48, Екшур – 35, Оськино – 28, Первушкино – 25, Молькино – 21, Бусаево – 16, Давыдово – 12, Макеево – 12, Лосево – 10, Задне-Пилево – 9, Егорово – 8, Уткино – 7, Аверкиево – 6, Алексеево – 6, Калдево – 6, Коренёво – 6, Снохино – 6, Спирино – 8, Колесниково – 5, Малое Дарьино – 6, Малахово – 4, Малиновка – 4, Сергеево – 4, Бычково – 3, Ершовские выселки – 3, Ломакино – 3, Тамышёво – 3, Щурово – 3, Белозерье – 2, Ветчаны – 2, Волчково – 2, Гришино – 2, Ивкино – 2, Ильино – 2, Иншаково – 2, Константиново – 2, Кузьмино – 2, Лихунино – 2, Меркулово – 2, Мягково – 2, Рябикино – 2, Тюрвищи – 2, Ушмор – 2, Барское – 1, Бозово – 1, Большое Дарьино – 1, Борисково – 1, Быково – 1, Верещугино – 1, Гаврино – 1, Гуреево – 1, Деево – 1, Ершово – 1, Заводская Слобода – 1, Кобылинка – 1, Кондаково – 1, Лаптево – 1, Малая Каменка – 1, Мелюшово – 1, Миленино – 1, Натальино – 1, Наумово – 1, Ненашкино – 1, Ново-Никольск – 1, Озерки – 1, Перино – 1, Пилево – 1, Плишкино – 1, Подгорье – 1, Порошино – 1, Посерда – 1, Прудки – 1, Русаново – 1, Рябиновка – 1, Савино – 1, Селезнево – 1, Сонино – 1, Сусово – 1, Тюково – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Фролово – 1, Хараблино – 1, Черное – 1, Шабаево – 1, Шакино – 1). В Ряжске – 689, Рыбном – 633, Сасове – 616. В Скопинском районе – 600 (Вослебово – 62, Побединка – 52, Павелец – 44, Успенское – 41, Корневое – 32, Ильинка – 28, Рождествено – 27, Чулково – 27, Свинушки – 26, Вердерево – 21, Казинка – 18, Лопатино – 18, Желтухинский – 15, Клекотки – 15, Секирино – 15, Горлово – 14, Князево – 11, Городецкое – 9, Моховое – 8, Петрушино – 8, Пупки – 8, Шелемишево – 9, Березняги – 7, Гремячка – 6, Дмитриево – 6, Свистовка – 6, Рудинка – 5, Высокое – 4, Ермолово – 4, Новые Кельцы – 4, Поплевинский – 4, Богослово – 3, Муравлянка – 3, Отрада – 3, Вязовёнка – 2, Гореловка – 2, Делехово – 2, Деменьшино – 2, Затворное – 2, Катино – 2, Кремлево – 2, Кушуново – 2, Мшанка – 2, Поляны – 2, Троице-Орловка – 2, Хворощевка – 2, Большак – 1, Дегтярка – 1, Ермолово – 1, Кузьминка 2 – 1, Лазинка – 1, Московский – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Николо-Скопин – 1, Нюховец – 1, Шелемишевские Хутора – 1, Южный – 1). В Новомичуринске – 528. В Рыбновском районе – 477 (Баграмово – 54, Костино – 40, Пощупово – 30, Завод Ветзоотехника – 27, Новоселки – 21, Новое Батурино – 20, Старолетово – 19, Ходынино – 19, Перекаль – 17, Константиново – 15, Высокое – 14, Алешня – 13, Глебково – 13, Дивово – 13, Житово – 12, Вакино – 10, Чурилково – 10, Городище – 9, Лужки – 8, Федякино – 8, Сидоровка – 7, Аксеново – 6, Горяйново – 6, Кузьминское – 6, Летово – 6, Свистово – 6, Мантурово – 5, Старое Батурино – 5, Пальные – 5, Марково – 4, Старое Веселево – 4, Выселки – 3, Зеленинские Дворики – 3, Комсомольский – 3, Ногино – 3, Раменки – 3, Романцево – 3, Срезнево – 3, Большое Жоково – 2, Бражкино – 2, Верейкино – 2, Ивашково – 2, Ильинское – 2, Окаемово – 2, Пионерский – 2, Войнюково – 1, Волынь – 1, Железницкие Выселки – 1, Зеленино – 1, Зубово – 1, Истобники – 1, Калиновка – 1, Козловка – 1, Медведево – 1, Нагорное – 1).

В Шиловском районе – 457 (Лесной – 157, Желудево – 30, Борки – 21, Ерахтур – 20, Мосолово – 18, Ибредь – 13, Авдотьинка – 12, Куземкино – 12, Сановка – 11, Инякино – 10, Терехово – 10, Тырново – 10, Задубровье – 9, Сасыкино – 9, Аделино – 8, Борок – 8, Елизаветинка – 7, Занино-Починки – 7, Ирицы – 6, Нармушадь – 7, Тимошкино – 7, Санское – 6, Федосеево-Пустынь – 5, Березово – 4, Большие Пекселы – 4, Заполье – 4, Пустополье – 4, Свинчус – 4, Красный Холм – 3, Муратово – 3, Пролетарский – 3, Константиново – 2, Копаново – 2, Крутицы – 2, Надеино – 2, Сельцо-Сергиевка – 2, Шелухово – 2, Алехово – 1, Воружка – 3, Дебры – 1, Дубровка – 1, Илебники – 1, Наследничье – 1, Полтавка – 1, Сергиевка 1-я – 1, Слобода – 1, Увяз – 1, Юшта – 1). В Михайловском районе – 451 (Октябрьский – 122, Щетиновка – 25, Стрелецкие выселки – 24, Первомайский – 20, Виленка – 20, Печерники – 21, Голдино – 13, Грязное – 13, Козловка – 14, Фирюлевка – 13, Электрострой – 13, Заря – 10, Рачатники – 8, Слободка – 8, Березово – 7, Красное – 7, Новопанское – 7, Некрасово – 6, Печерниковские Выселки – 6, Бычки – 5, С/з им. Ильича – 5, Иваньково – 4, Малинки – 4, Прудская – 4, Пушкари – 4, Треполье – 4, Чурики – 4, Волосовка – 3, Ижеславль – 3, Каморино – 3, Поярково – 4, Прудские Выселки – 3, Дугинка 3 – 2, Жмурово – 2, Завидовка – 2, Заречье 1 – 2, Киндяково – 2, Низок – 2, Павелково – 2, Подобреево – 2, Покровское 1 – 2, Помозово – 2, поселок Коровинского спиртзавода – 2, поселок совхоза Мишино – 2, поселок совхоза Фрунзенский – 2, Трепольский – 2, 10-й год Октября – 1, Аннино – 1, Арсеньево – 1, Большое Свистово – 1, Заболотье – 1, Комаревка – 1, Лобановские Выселки – 1, Маково – 1, Машково – 1, Ново-Николаевка – 1, Огибалово – 1, Покровское 2 – 1, Хавертово – 1, Щеголево – 1, Электрик – 1). В Спасском районе – 413 (Ижевское – 66, Гавриловское – 28,Троица – 27, Кирицы – 17, Панино – 15, Собчаково – 15, Лакаш – 12, Павловка – 12, Сушки – 12, Половское – 10, Спиртзаводской – 10, Устрань – 10, Дегтяное – 9, Кутуково – 9, Городковичи – 8, Новый Киструс – 8, Огородниково – 8, Перкино – 7, Аргамаково – 6, Дубовичье – 6, Засечье – 5, Исады – 5, Красильниково – 5, Новики – 5, Сумбулово – 5, Брыкин Бор – 4, Выжелес – 4, Выселки – 4, Желобова Слобода – 4, Иванково – 4, Моньясово – 4, Орехово – 4, Старый Киструс – 4, Федотьево – 4, Веретье – 3, Выползово – 3, Горки – 3, Кучино – 3, Селезеново – 3, Ухорское – 3, Фатьяновка – 3, Агламазово – 2, Добрый Сот – 2, Добрянка – 2, Емельяновка – 4, Каменка – 2, Красный Яр – 2, Михали – 2, Петровичи – 2, поселок Откормсовхоза – 2, Бельское – 1, Бессоновка – 1, Деревенское – 1, Городец – 1, Жерновище – 1, Малые Гулынки – 1, Малышево – 1, поселок Санатория «Кирицы» – 1, Разбердееево – 1, Соболевая – 1, Студенец – 1, Старостеклянное – 1, Тысья – 1, Хрипенки – 1, Чевкино – 1, Ярустово – 1).

В Михайлове – 411, Шилове – 369. В Шацком районе – 316 (Казачья Слобода – 75, Черная Слобода – 71, Выша – 20, Польное Ялтуново – 12, Ямбирно – 12, Борки – 9, Высокое – 8, Каверино – 7, Завидное – 6, Лесное Конобеево – 7, Ольхи – 6, Польное Конобеево – 6, Лесная Поляна – 5, Новоселки – 5, Новочернеево – 5, Печины – 5, Старочернеево – 4, Аксельмеево – 3, Кучасьево – 3, Лесное Ялтуново – 3, Темешево – 3, Федяево – 3, Апушка – 2, Большое Агишево – 2, Большой Пролом – 2, Желанное – 2, Карнаухово – 2, Кермись – 2, Липяной Дюк – 2, Садовый – 2, Сново-Здорово – 2, Токарево – 2, Федосово – 2, Шевырляй – 2, Алеменево – 1, Вачкас – 1, Даниловка – 1, Демидово – 1, Инная Слобода – 1, Кривая Лука – 1, Кулики – 1, Лесная Слобода – 1, Малый Пролом – 1, Новософьино – 1, Студеновка – 1, Тарадеи – 1, Ужово – 1, Шаморга – 1). В Кораблине – 280. В Старожиловском районе – 264 (Истье – 64, Совхоз имени Ленина – 32, Рязанские сады – 20, Хрущево – 17, Ершово – 16, Большие Поляны – 11, Панинская слобода – 11, Гребнево – 10, Чернобаево – 8, Киселево – 6, Ивановское – 5, Соха – 5, Вороново – 4, Аристово – 4, Кутуково – 4, Татаркино – 4, Шелковая – 4, Гулынки – 3, Лучинск – 3, Мелекшино – 3, Соболево – 3, Акулово – 2, Большое Кожухово – 2, Заполье – 2, Кареево – 2, Коленцы – 2, Медвежье – 2, Музалево – 2, Муняково – 2, Ромоданово – 2, Столпцы – 2, Акуловский Участок – 1, Быково – 1, Епихино – 1, Кащеевка – 1, Тарасово – 1, Ямы – 1). В Шацке – 247. В Александро-Невском районе – 238 (Каширин – 29, Боровок – 28, Студенки – 28, Ленино – 26, Зимарово – 16, Ленинский – 13, Бурминка – 12, Просечье – 12, Калинино – 7, Нижний Якимец – 9, Норовка – 6, Борисовка – 5, Ново-Сергиевка – 5, Ольховка – 5, Дмитриевка – 4, Ново-Тишевое – 4, Заборово – 3, Михалково – 3, Спешнево – 3, Чернышевка – 3, Бахметьево – 2, Кайсаровка – 2, Канищево – 2, Лапотские Выселки – 2, Благие – 1, Добрая Надежда – 1, Константиновка – 1, Красное Знамя – 1, Мары – 1, Павловка – 1, Полиловка – 1, Ржавец – 1, Сатиновка – 1). В Сараях – 238, Сапожке – 234. В Сараевском районе – 234 (Кривское – 32, Меньшие Можары – 16, Бычки – 14, Муравлянка – 12, Сысои – 12, Борец – 11, Телятники – 11, Ягодное – 11, Алексеевка – 10, Желобово – 10, Напольное – 10, Высокое – 8, Паники – 8, Красный Озерок – 7, Большие Можары – 6, Мордово – 5, Зеркальные Пруды – 4, Ивановка – 4, Назарьево – 4, Белоречье – 4, Витуша – 3, Таптыково – 3, Троицкое – 3, Старобокино – 3, Айкановка – 2, Красный Куст – 2, Новополье – 2, Новый Хутор – 2, Одоевщина – 2, Озерки – 2, Веселый – 1, Галинка – 1, Красная Вершина – 1, Красная Звезда – 1, Максы – 1, Новобокино – 2, Озёриха – 1, Пономаревка – 1, Ясли – 1). В Александро-Невском – 226, Спас-Клепиках – 220.

В Сасовском районе – 219 (Сотницыно – 37, Малый Студенец – 18, Кустаревка – 16, Молодежный – 12, Темгенево – 12, Любовниково – 9, Сасовский – 9, Алешино – 8, Демушкино – 8, Новое Березово – 8, Нижнее Мальцево – 6, Салтыково – 5, Старое Березово – 5, Арга – 4, Глядково – 4, Ернеево – 4, Фроловское – 4, Агломазово – 3, Берестянки – 3, Гавриловское – 3, Мыс Доброй Надежды – 3, Раково – 3, Устье – 3, Шевали-Майданы – 3, Барашево – 2, Батьки – 2, Бастаново – 2, Истлеево – 2, Кошибеево – 2, Мордвиново – 2, Пичкиряево – 2, Придорожный – 2, Саблино – 2, Боковой Майдан – 1, Декабристы – 1, Ключи – 1, Кузьминки – 1, Мокрое – 1, Пионерская Роща – 1, Пятаково – 1, Рожково – 1, Трудолюбовка – 1, Хрущево – 1, Чубарово – 1). В Милославском районе – 210 (Центральный – 31, Чернава – 29, Боршевое – 12, Богородицкое – 11, Липяги – 11, Южный – 11, Зеленый – 10, Кочуры – 10, Озерки – 9, Архангельское – 8, Воейково – 8, Змеевка – 8, Бугровка – 7, Горняк – 6, Топилы – 5, Мураевня – 4, поселок Совхоза Большевик – 4, Покрово-Гагарино – 3, Селезневка – 3, Большое Подовечье – 2, Заболотовское – 2, Казначеевка – 2, Роговое – 2, Сергиевское – 2, Спасское – 2, Данилово – 1, Дегтярка – 1, Екатериновка – 1, Ермоловка – 1, Жерновки – 1, Ново-Александрово – 1, Потапово – 1, Пролетарский – 1). В Захаровском районе – 193 (Елино – 40, Смена – 26, Добрые Пчелы – 21, Безлычное – 16, Плахино – 15, Федоровское – 11, Жокино – 10, Остроухово – 8, Субботино – 8, Поливаново – 5, Пупкино – 5, Гладкие Выселки – 3, Катагоща – 3, Колесня – 3, Альяшево – 2, Окуньково – 2, Большое Коровино – 1, Большое Фурсово – 1, Дербень – 1, Зимино – 1, Каймань – 1, Мельгуновка – 1, Попадьино – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино – 4, Троицкое – 1, Шляхино – 1). В Спасске-Рязанском – 192, Милославском – 191, Старожилове – 185, Чучкове – 183. В Чучковском районе – 162 (Аладьино – 38, Пертово – 32, Авангард – 25, Дубровка – 17, Кистенево – 9, Назаровка – 9, Мелехово – 7, Завидово – 5, Остро-Пластиково – 5, Шеметово – 4, Дудкино – 3, Алеево – 2, Ункосово – 2, Голенищево – 1, Красное Озеро – 1, Протасьев Угол – 1, Родники – 1). В Пронском районе – 160 (Тырново – 17, Маклаково – 18, Октябрьское – 18, Орловский – 13, Гремяки – 12, Береговая Погореловка – 11, Березово – 11, Мамоново – 9, Малинищи – 8, Погореловский – 7, Кисьва – 5, Бакланово – 4, Семенск – 4, Абакумово – 3, Денисово – 3, Воскресенка – 2, Восточный – 2, Гниломедово – 2, Кареево – 2, Синь – 2, Скучаловка – 2, Альютово – 1, Булычево – 1, Ивашково – 1, Роскино – 1, Руднево – 1).

В Кораблинском районе – 159 (Ключ – 14, Кипчаково – 12, Пехлец – 11, Ковалинка – 10, Пустотино – 10, Бестужево – 8, Семион – 8, Ерлино – 7, Никитино – 7, Бобровинки – 6, Михино – 5, Молвина Слобода – 4, Моловка – 4, Филатово – 4, Фролово – 4, Яблонево – 4, Быковская Степь – 3, Княжое – 3, Незнаново – 3, Новые Воды – 3, поселок Газопровод – 3, Жаркое – 2, Зараново – 2, Курбатово – 2, Неретино – 2, Приянки – 2, Проницы – 2, Табаево – 2, Аманово – 1, Анновка – 1, Ибердский – 1, Ленинский – 1, Малые Выселки – 1, Октябрь – 1, Слободка – 1, Троица – 1, Хомут – 1, Хомутск – 1, Чижово – 1). В Пронске – 153, Ухолове – 150. В Ряжском районе – 135 (Петрово – 20, Дегтяное – 14, Салтыки – 13, Новое Еголдаево – 10, Шереметьево – 10, Свет – 8, Журавинка – 7, Марчуки 1-е – 7, Подвислово – 6, Поплевино – 6, Большая Алешня – 5, Турово – 5, Марчуки 2-е – 4, Марьино – 3, Ратманово – 3, Совка – 3, Солнце – 3, Чирково – 3, Еголдаево – 2, Нагорное – 2, Введеновка – 1). В Захарове – 128, Кадоме – 90. В Сапожковском районе – 83 (Морозовы Борки – 14, Красный Угол – 9, Собчаково – 9, Малый Сапожок – 8, Красное – 7, Новокрасное – 6, Фабричная Слобода – 6, Кривель – 4, Михеи – 4, Большая Дорога – 3, Парышка – 3, Березники – 2, Коровка – 2, Черная Речка – 2, Васильевка – 1, Канино – 1, Марфинка – 1, Уда – 1). В Ухоловском районе – 79 (Погореловка – 11, Ольхи – 9, Ясенок – 9, Александровка – 8, Покровское – 7, Смолеевка – 7, Калинин – 6, Волынщино – 5, Богородицкое – 4, Кензино – 4, Коноплино – 3, Дегтяные Борки – 1, Кобылино – 1, Красный – 1, Мостье – 1, Поляки – 1, Сатино – 1). В Путятине – 75. В Путятинском районе – 73 (Песочня – 18, Береговое – 15, Летники – 6, Отрада – 5, Строевское – 5, Воршево – 4, Глебово – 4, Екатериновка – 4, Карабухино – 3, Макеево – 3, Мясной – 2, Новая Деревня – 2, Никитино – 1, Унгор – 1).