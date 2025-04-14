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Фото: Изображение от stefamerpik на Freepik
Медицина

Операцию пациентке с зеркальным расположением органов провели в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязанской областной клинической больнице провели уникальную операцию пациентке с зеркальным расположением органов. Об этом сообщает министерство здравоохранения области. ️

Транспозиция — зеркальное расположение внутренних органов человека — крайне редкое состояние. Данное явление наблюдается у одного человека из 10 000.

️Женщине, поступившей в отделение колопроктологии ОКБ, требовалась операция в связи с новообразованием в ободочной кишке. В медучреждении подобные операции выполняют регулярно. Однако этот случай стал уникальным — с зеркальной анатомией и аномально расположенными сосудами, питающими кишечник.

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Операция прошла успешно, пациентка реабилитирована и выписана домой.

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