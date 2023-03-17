Главный онколог сети «РЖД-Медицина» Дмитрий Решетов высказался в беседе с Лайфом о малозаметных и неожиданных предвестниках рака кожи.

Врач призвал следить за темными пятнами, которые возникают в результате возрастной атрофии кожи и снижения ее защитных свойств. В зоне риска в большей степени находятся пожилые люди.

«Кофейные пятна на коже могут быть первыми предвестниками рака. Необходимо внимательно относиться к мелким, не заживающим в течение длительного времени повреждениям кожи», – пояснил Решетов.

По его слова, заболевание чаще появляется на участках тела, которые больше всего подвергаются УФ-излучению.

Решетов указал на опасность хронических ранок, которые могут возникнуть, например, от неудобных предметов одежды.

Тревожным сигналом также названо появление маленьких узелков на коже, которые можно ликвидировать только через лечение.