ОНК Белгородской области не получала жалоб на ухудшение здоровья Михаила Ефремова

Жалоб на ухудшение здоровья актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области, в региональную Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) не поступало. Об этом сообщил ТАСС председатель ОНК Александр Гуров.

«У него там все нормально. Кто-то, не знаю кто, поднимает панику, но у него все в порядке, все отлично,» — сказал Гуров в ответ на вопрос о возможных жалобах на состояние здоровья Ефремова.

Ранее некоторые Telegram-каналы и СМИ заявили, что обострение болезни легких актера может ускорить рассмотрение вопроса об его условно-досрочном освобождении. Однако Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Белгородской области опровергло эти сообщения, подчеркнув, что Ефремов получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, что 8 июня 2020 года около 21:44 Михаил Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу на скорости около 75 км/ч при разрешенных 60 км/ч. В результате его автомобиль столкнулся с легковым автофургоном Lada Granta и повредил несколько других машин. Водитель автофургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, был доставлен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, но утром 9 июня скончался от полученных травм.

8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже, 22 октября 2020 года, Мосгорсуд смягчил наказание до семи с половиной лет. В ноябре 2020 года актер был переведен из московского СИЗО-5 («Водник») в исправительную колонию № 4 Белгородской области, где он стал работать в швейном цехе.