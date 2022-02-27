Онисим Зимобор 28 февраля: что нельзя делать в этот праздник

28 февраля православные христиане вспоминают апостола от 70-ти Онисима. В этот день в народе празднуют праздник Онисима Зимобора.
Что нельзя и что нужно делать сегодня? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 28 февраля
На Руси Онисима считали покровителем овцеводов. Чтобы овцы давали большой приплод, овчары молились звёздам и кланялись на четыре стороны света.
28 февраля нельзя строить планы на будущее. В противном случае им не суждено будет сбыться.
Также не стоит давать деньги в долг – в итоге их вам, скорее всего, не вернут.
Народные приметы 28 февраля
- Ветер дует с восточной стороны — летом будет много ветров;
- Слышен 28 февраля лай лисиц вдалеке — жди снегопада;
- Алый закат – к сильной метели;
- Яркая и полная луна видна на небе — примета того, что холода простоят долго;
- Мало снега — к неурожайному лету.