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Воскресенье, 27 февраля, 2022

Онисим Зимобор 28 февраля: что нельзя делать в этот праздник

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Онисим Зимобор 28 февраля: что нельзя делать в этот праздник

7info7

28 февраля православные христиане вспоминают апостола от 70-ти Онисима. В этот день в народе празднуют праздник Онисима Зимобора.

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Что нельзя и что нужно делать сегодня? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 28 февраля

На Руси Онисима считали покровителем овцеводов. Чтобы овцы давали большой приплод, овчары молились звёздам и кланялись на четыре стороны света.

28 февраля нельзя строить планы на будущее. В противном случае им не суждено будет сбыться.

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Также не стоит давать деньги в долг – в итоге их вам, скорее всего, не вернут.

Народные приметы 28 февраля

  • Ветер дует с восточной стороны — летом будет много ветров;
  • Слышен 28 февраля лай лисиц вдалеке — жди снегопада;
  • Алый закат – к сильной метели;
  • Яркая и полная луна видна на небе — примета того, что холода простоят долго;
  • Мало снега — к неурожайному лету.

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