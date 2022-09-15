«Он в шоке»: в Ростове Великом сотрудник супермаркета напал на подростка

Полиция проводит проверку после появления информации о нападении сотрудника сетевого супермаркета на подростка в Ростове Великом, пишет 76.RU.

Инцидент произошел днем 15 сентября. Мать 14-летнего мальчика рассказала о случившемся.

«Он сказал, что шел к другу, проходил недалеко от магазина «Пятерочка» на улице Северной и вдруг на него напал сотрудник магазина, повалил на землю, ткнул лицом в асфальт», – отметила женщина.

По ее словам, сотрудник магазина якобы побежал за мужчиной, которого подозревал в воровстве из магазина.

«Сейчас он просто в шоке от случившегося. Физически вроде не особенно пострадал. Говорит только, что плечо болит», – уточнила мать.

Сейчас она ищет свидетелей происшествия. Назначена медицинская экспертиза.