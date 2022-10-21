«Он ей череп пробил и выкинул на дорогу»: раскрыта новая версия ДТП с Большовой

Жители деревни Грачевка Калужской области рассказали свою версию ДТП с участием актрисы Анны Большовой, пишет КП.

По их словам, к моменту аварии 31-летняя женщина могла быть уже мертва.

«У нее сожитель был, не муж, она не расписана была. Бил ее. Однажды позвонил ее сестре, сказал, что она ему надоела, и он везет ее к ней, по месту прописки», – отметил местный житель.

Мужчина утверждает, что она умерла от страшных побоев, а не под колесами автомобиля.

«Там родня сказала, что у нее голова была проломлена. Ребра все тоже сломаны», – уточнил собеседник.

Соседи предполагают, что гражданский муж убил возлюбленную, после чего выкинул тело на обочину. В правоохранительных органах пока не подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 14 октября в деревне Грачевка. По предварительной версии, автомобилистка сбила 31-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась.

Как рассказала Большова, она не заметила человека на неосвещенной дороге. Пешеход же во время ДТП была пьяна. Большова тут же сама вызвала скорую помощь и полицию. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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