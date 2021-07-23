Омбудсмен по правам человека попросила суд пересмотреть дело укравших парашюты рязанских курсантов

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева пересмотреть приговор бывшим курсантам РВВДКУ. Ранее двух молодых людей осудили за кражу парашютов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Москалькова направила официальное обращение, в котором рассказала о попытках обвиняемых оправдать себя.

Напомним, в ночь на 20 ноября 2016 года в учебном центре в Сельцах пропали четыре парашюта. Суд установил, что к преступлению причастны два курсанта пятого курса Дмитрий Пугачев и Никита Матяшов. Они проникли на склад, вскрыли навесной замок и похитили парашюты «Арбалет — 2». Впоследствии в доме родственницы одного из подозреваемых нашли бирку от похищенного.

В обращении в Верховный суд омбудсмен рассказала иную версию произошедшего, на которой настаивают молодые люди. По словам бывших курсантов, они приехали в Сельцы, чтобы забрать забытый рюкзак. При этом, как утверждают осужденные, через три месяца после пропажи парашюты нашел фельдшер на танкодроме. Причем следов Пугачева и Матяшова на них не было.

В 2018 году военный суд назначил молодым людям по два года условно.