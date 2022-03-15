Министр культуры РФ Ольга Любимова провела встречу с победителями конкурса «Лидеры России», сообщает газета «Культура». На встрече обсуждались вопросы кураторства и развития проектов победителей трека «Культура».
Трек «Культура» конкурса «Лидеры России», который является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», нацелен на выявление перспективных кадров в культуре, искусстве и образовании.
Директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сказал, что участники встречи прошли отбор из шести тысяч претендентов.
Участники встречи презентовали свои проекты, новые предложения по культурным программам, а также инициативы, которые могли бы быть воплощены на национальном уровне. В частности, они были посвящены развитию образования в сфере культуры и искусства, инклюзивным добровольческим проектам, повышению управленческих компетенций и т.д.
Победители трека «Культура» получили возможность поработать в различных ведомствах и учреждениях, пройти стажировку в центральном аппарате Минкультуры РФ, принять участие в международных культурных форумах и выставках. Также им предложили пройти обучение в ГИТИСе.