Министр культуры РФ Ольга Любимова провела встречу с победителями конкурса «Лидеры России», сообщает газета «Культура». На встрече обсуждались вопросы кураторства и развития проектов победителей трека «Культура».

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Трек «Культура» конкурса «Лидеры России», который является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», нацелен на выявление перспективных кадров в культуре, искусстве и образовании.

«Лидер — это всегда яркая индивидуальность, но для него не менее важна способность действовать в команде. В современном мире достигнуть высот сможет только тот, кто создаст сильную, сплоченную команду, которая будет нацелена на достижение реальных результатов», — отметила глава Минкультуры РФ.

Директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сказал, что участники встречи прошли отбор из шести тысяч претендентов.

«Продемонстрировали управленческие компетенции, показали знания и эрудицию не только в сфере своей профессиональной деятельности, но и в других направлениях и доказали, что готовы к сложным задачам. Впереди вас ждет суперфинал, и я уверен, что это будет незабываемое событие для каждого из вас», — подчеркнул он.

Участники встречи презентовали свои проекты, новые предложения по культурным программам, а также инициативы, которые могли бы быть воплощены на национальном уровне. В частности, они были посвящены развитию образования в сфере культуры и искусства, инклюзивным добровольческим проектам, повышению управленческих компетенций и т.д.

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Победители трека «Культура» получили возможность поработать в различных ведомствах и учреждениях, пройти стажировку в центральном аппарате Минкультуры РФ, принять участие в международных культурных форумах и выставках. Также им предложили пройти обучение в ГИТИСе.