Окский заповедник рассказал о трудностях жизни стерхов

Стерхи – крупные сильные птицы, у них фактически нет врагов в природе. Но именно таким животным труднее уживаться по соседству с человеком. Пресс-служба Окского заповедника поделилась историей молодого стерха по имени Каин. Она необычна, как и необычно его имя. Многим известно, что имя каждому родившемуся в Питомнике стерху дается по названию одной из российских рек. Причем здесь библейское имя? Но все по порядку.

Мать Каина – стершиха Лена, в группе других молодых стерхов летавшая за дельтапланом в проекте «Полет надежды», в том числе и во время тренировки с В. В. Путиным в 2012 году, была объединена в пару с самцом и начала откладывать яйца с четырехлетнего возраста. В первый раз для тренировки ей доверили высидеть гусенка. К 2021 году она уже имела трехлетний опыт выращивания стершат, поэтому паре была отведена важная роль – вырастить стершонка природного происхождения (что она, заметим в скобках, успешно выполнила). Для обновления генетического разнообразия невольной популяции была организована экспедиция в Якутию, откуда привезены три яйца. Одно из них было помещено в гнездо Лены, а ее родное переложено в гнездо паре стерхов Глас и Киэнг, где уже было одно яйцо.

Еще профессор В. Е. Флинт писал лет 50 тому назад, что птенцы стерха агрессивны друг к другу, поэтому в семье вырастает, как правило, один птенец. Все-таки, хоть и не часто, на зимовке встречают семьи с двумя выросшими птенцами. Как это может случиться при неоспоримой драчливости стершат? Только при условии раздельного выращивания каждого одним из родителей. В Питомнике при ручном выращивании агрессивность стершат хорошо известна. Птенцов содержат и выгуливают индивидуально до месячного возраста.

Разница между откладкой первого и второго яйца кладки составляет от 2 до 4 дней. Точно такая же разница при вылуплении птенцов, потому что у стерха нет известной для других видов журавлей синхронизации вылупления, когда первый птенец своим писком в яйце стимулирует второго к скорейшему вылуплению. Разница во времени при этом бывает небольшой, что позволяет родителям поскорее увести птенцов от гнезда. В природе, вероятно, первого вылупившегося стершонка начинает опекать (водить, кормить и обогревать) один из родителей, второй же насиживает оставшееся в гнезде яйцо, а затем и вылупившегося из него птенца. Если птенцы не встретятся в течение первого месяца жизни – периода птенцовой агрессивности – шанс выжить появляется у обоих.

Все годы работы Питомника второе яйцо сразу забирали из гнезда после вылупления из первого. В 2021 году случилась ситуация, когда два птенца стерха вылупились одновременно, так как одно из яиц было не родное, а перенесенное персоналом из другого гнезда. Их вылупление совпало по времени, причем произошло это ночью. Переложить вылупившегося птенца в другое гнездо не представлялось возможным, так как родители уже по голосу знают своего птенца, который за два дня до появления на свет разговаривает с ними из яйца, чужого не принимают. То, что случай выпал опытной паре Киэнг-Глас, почти ежегодно выращивающей крепкого здорового птенца, дарило надежду.

Принося свежий корм семье в очередной раз, мы с замиранием сердца высматривали в траве птенцов. Оба рыжих комочка были целы. Инцидент произошел на четвертые сутки. Каин побил-таки Авеля (так мы назвали птенцов, а уж кому какое имя достанется, они решили сами).

Каин, Фото Т.А. Кашенцевой