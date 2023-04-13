Окончательный развал НАТО – прогноз от нумеролога Джули По

Удивительно, как одно историческое событие может сыграть колоссальную роль не только для отдельно взятого государства, но и для целого объединения стран. И прогностика это доказывает. Речь идет о Финляндии и ее недавнем вступлении в НАТО.

– Это фактически разорит страну, плюс ко всему, это последний шаг, после которого НАТО начнет распадаться, – рассказала на очередном своем прямом эфире нумеролог Джули По.

Конечно, это произойдет не сразу, а в недалеком будущем. Сейчас экономика Финляндии будет перестраивается под потребности Североатлантического альянса.

– Я уже не говорю о том, что будут увеличены рабочие часы, снижены заработные платы, увеличены, возможно, налоги, и прочее, потому что НАТО нужно срочно туда перебрасывать войска и возобновлять производство, – считает Джули.

По прогностике, Финляндия поймет, что допустила ошибку, но процесс разорения страны уже во всю будет развиваться. НАТО в свою очередь также прозреет и осознает, что Финляндия – не та страна, на которую стоило рассчитывать, она стала котом в мешке для альянса.

– Это приведет к большим разногласиям со своими союзниками, которые почему-то должны вкладывать деньги в то, что им не нужно. Поэтому у Испании и Португалии, вообще у этого южного сектора, возникнет большое желание выйти наконец-то из состава НАТО, – прогнозирует футуролог.

Кроме того, в июне по прогностике просматриваются знаки очень крупного конфликта между Финляндией и НАТО, на почве которого «рядом с НАТО будут развиваться ещё одни военные альянсы в Европе». И этот прогноз Джули уже сбывается.

Дело в том, что недавно, как стало известно из СМИ, подписано соглашение между Данией, Финляндией, Швецией и Норвегией об объединении в альянс, схожий с натовским. Состоящие на его вооружении 250 боевых самолётов будут патрулировать этот регион.

– Не то, чтобы НАТО распадается, но первые признаки уже есть. Финляндия и Швеция объединяются в новый военный союз, – констатирует Джули.

Казалось бы, Финляндия 4 апреля вступила в состав НАТО. А в результате? Положила начало развала этого альянса на более мелкие объединения.

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