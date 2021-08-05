Около 5 000 жителей Рязанской области подали заявку на бесплатную догазификацию

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Примерно 5 000 жителей Рязанской области подали заявку на бесплатную догазификацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее Николай Любимов поручил организовать прием предварительных заявок на заключение договоров по присоединению объектов к сети газораспределения.

В общей сложности в Рязанской области 38 023 негазифицированных домов. Уже 4 887 человек изъявили желание принять участие в программе.

В настоящее время разрабатывается поадресный план-график догазификации. Для подачи предварительной заявки запущен в работу портал Единого оператора газификации connectgas.ru. Электронный сервис позволяет отследить статус заявки в «Личном кабинете», публикует список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети, а также помогает найти ответы на вопросы через форму обратной связи.

В настоящее время портал доступен со стационарных компьютеров. Полнофункциональная мобильная версия начнет работу 1 сентября 2021 года.