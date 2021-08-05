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Четверг, 5 августа, 2021
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Около 5 000 жителей Рязанской области подали заявку на бесплатную догазификацию

Елена Лобанова
Около 5 000 жителей Рязанской области подали заявку на бесплатную догазификацию
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Примерно 5 000 жителей Рязанской области подали заявку на бесплатную догазификацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Ранее Николай Любимов поручил организовать прием предварительных заявок на заключение договоров по присоединению объектов к сети газораспределения. 

В общей сложности в Рязанской области 38 023 негазифицированных домов. Уже 4 887 человек изъявили желание принять участие в программе. 

В настоящее время разрабатывается поадресный план-график догазификации. Для подачи предварительной заявки запущен в работу портал Единого оператора газификации connectgas.ru. Электронный сервис позволяет отследить статус заявки в «Личном кабинете», публикует список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети, а также помогает найти ответы на вопросы через форму обратной связи.

В настоящее время портал доступен со стационарных компьютеров. Полнофункциональная мобильная версия начнет работу 1 сентября 2021 года.

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