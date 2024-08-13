Около 400 рязанцев спасли за 4 года благодаря вертолету санитарной авиации

В Рязанской области за 4 года спасли около 400 пациентов благодаря вертолету санитарной авиации. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал министр регионального минздрава Алексей Пшенников.

В 2020 году благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в регионе появился вертолет «Ансат». Первый вылет он совершил в Касимовский район, где потребовалась помощь годовалому ребенку. За 4 года вертолет побывал в Шилове, Сасове, Шацке, Сараях, Скопине, Кораблине, Ряжске и даже в соседних регионах. За это время эвакуировали 372 человека, 132 из которых — дети. Самому маленькому пациенту был всего 1 месяц, а самому взрослому — 88 лет.

Отмечается, что вертолет санавиации по размеру чуть больше «Газели». Он оборудован аппаратом ИВЛ, кислородной и электроснабжающей системой. Также в нем предусмотрен автоматический контроль основных показателей здоровья пациентов.

— За четыре года санитарный вертолет стал незаменимым помощником территориального центра медицины катастроф, — пишет Алексей Пшенников. — Специалисты из Рязани и из районов области наладили взаимодействие между собой, и это положительно сказалось на качестве оказания медицинской помощи нашим пациентам.