Охранник в Рязани может получать до 40 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Охранник» в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости.
Зарплатный максимум для охранника в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости в Москве составляет 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 55 тыс. руб., в Рязани— 40 тыс. руб. Высокий доход предлагают специалистам со стажем от трех лет, имеющим разрешение на ношение оружия и опыт работы с ним.
Среднерыночная зарплата в Рязани составляет 25 тыс. рублей. Специалисты со справкой о прохождении медицинской комиссии и опытом работы в охранных структурах зарабатывают от 17 до 20 тыс. рублей; со стажем от одного года и наличием удостоверения частного охранника могут получать от 20 до 23 тыс. рублей.
Специалист с опытом работы от двух лет, имеющий среднее профессиональное образование и отслуживший в армии может зарабатывать от 23 до 30 тыс. рублей, а охранник со стажем от трех лет, имеющий разрешение на ношение оружия может рассчитывать на зарплату от 30 до 40 тыс. рублей.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|30000—35000
|35000—40000
|40000—50000
|50000—70000
|45000
|Санкт-Петербург
|25000—30000
|30000—35000
|35000—42000
|42000—55000
|37000
|Архангельск
|17000—20000
|20000—23000
|23000—30000
|30000—40000
|25000
|Астрахань
|15000—18000
|18000—20000
|20000—25000
|25000—35000
|23000
|Белгород
|15000—20000
|20000—22000
|22000—27000
|27000—40000
|25000
|Владивосток
|23000—27000
|27000—30000
|30000—38000
|38000—55000
|35000
|Волгоград
|17000—20000
|20000—22000
|22000—28000
|28000—40000
|25000
|Воронеж
|17000—20000
|20000—23000
|23000—30000
|30000—40000
|25000
|Екатеринбург
|20000—23000
|23000—27000
|27000—35000
|35000—50000
|30000
|Казань
|17000—20000
|20000—23000
|23000—30000
|30000—40000
|25000
|Кемерово
|15000—20000
|20000—22000
|22000—27000
|27000—40000
|25000
|Краснодар
|20000—22000
|22000—25000
|25000—32000
|32000—45000
|30000
|Красноярск
|20000—22000
|22000—25000
|25000—30000
|30000—45000
|28000
|Набережные Челны
|17000—20000
|20000—22000
|22000—28000
|28000—40000
|25000
|Нижний Новгород
|17000—20000
|20000—23000
|23000—30000
|30000—40000
|25000
|Новосибирск
|20000—22000
|22000—25000
|25000—30000
|30000—45000
|28000
|Омск
|17000—20000
|20000—22000
|22000—28000
|28000—40000
|25000
|Оренбург
|15000—17000
|17000—20000
|20000—25000
|25000—35000
|22000
|Пермь
|17000—20000
|20000—22000
|22000—28000
|28000—40000
|25000
|Псков
|17000—20000
|20000—22000
|22000—28000
|28000—40000
|25000
|Ростов-на-Дону
|20000—22000
|22000—25000
|25000—30000
|30000—45000
|28000
|Рязань
|17000—20000
|20000—23000
|23000—30000
|30000—40000
|25000
|Самара
|17000—20000
|20000—22000
|22000—28000
|28000—40000
|25000
|Смоленск
|17000—20000
|20000—22000
|22000—28000
|28000—40000
|25000
|Сочи
|22000—25000
|25000—30000
|30000—35000
|35000—50000
|33000
|Тверь
|20000—22000
|22000—25000
|25000—30000
|30000—45000
|28000
|Уфа
|17000—20000
|20000—22000
|22000—28000
|28000—40000
|25000
|Хабаровск
|22000—25000
|25000—30000
|30000—35000
|35000—50000
|32000
|Челябинск
|17000—20000
|20000—23000
|23000—30000
|30000—40000
|25000
|Ярославль
|17000—20000
|20000—23000
|23000—30000
|30000—40000
|25000