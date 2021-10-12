Охранник в Рязани может получать до 40 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Охранник» в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости.

Зарплатный максимум для охранника в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости в Москве составляет 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 55 тыс. руб., в Рязани— 40 тыс. руб. Высокий доход предлагают специалистам со стажем от трех лет, имеющим разрешение на ношение оружия и опыт работы с ним.

Среднерыночная зарплата в Рязани составляет 25 тыс. рублей. Специалисты со справкой о прохождении медицинской комиссии и опытом работы в охранных структурах зарабатывают от 17 до 20 тыс. рублей; со стажем от одного года и наличием удостоверения частного охранника могут получать от 20 до 23 тыс. рублей.

Специалист с опытом работы от двух лет, имеющий среднее профессиональное образование и отслуживший в армии может зарабатывать от 23 до 30 тыс. рублей, а охранник со стажем от трех лет, имеющий разрешение на ношение оружия может рассчитывать на зарплату от 30 до 40 тыс. рублей.