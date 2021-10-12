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Вторник, 12 октября, 2021
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Охранник в Рязани может получать до 40 тыс. рублей

7info

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Охранник» в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости.

Зарплатный максимум для охранника в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости в Москве составляет 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 55 тыс. руб., в Рязани— 40 тыс. руб. Высокий доход предлагают специалистам со стажем от трех лет, имеющим разрешение на ношение оружия и опыт работы с ним. 

Среднерыночная зарплата в Рязани составляет 25 тыс. рублей. Специалисты со справкой о прохождении медицинской комиссии и опытом работы в охранных структурах зарабатывают от 17 до 20 тыс. рублей; со стажем от одного года и наличием удостоверения частного охранника могут получать от 20 до 23 тыс. рублей.

Специалист с опытом работы от двух лет, имеющий среднее профессиональное образование и отслуживший в армии может зарабатывать от 23 до 30 тыс. рублей, а охранник со стажем от трех лет, имеющий разрешение на ношение оружия может рассчитывать на зарплату от 30 до 40 тыс. рублей.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная 
заработная 
плата 
II III IV 
Москва 30000—35000 35000—40000 40000—50000 50000—70000 45000 
Санкт-Петербург 25000—30000 30000—35000 35000—42000 42000—55000 37000 
Архангельск 17000—20000 20000—23000 23000—30000 30000—40000 25000 
Астрахань 15000—18000 18000—20000 20000—25000 25000—35000 23000 
Белгород 15000—20000 20000—22000 22000—27000 27000—40000 25000 
Владивосток 23000—27000 27000—30000 30000—38000 38000—55000 35000 
Волгоград 17000—20000 20000—22000 22000—28000 28000—40000 25000 
Воронеж 17000—20000 20000—23000 23000—30000 30000—40000 25000 
Екатеринбург 20000—23000 23000—27000 27000—35000 35000—50000 30000 
Казань 17000—20000 20000—23000 23000—30000 30000—40000 25000 
Кемерово 15000—20000 20000—22000 22000—27000 27000—40000 25000 
Краснодар 20000—22000 22000—25000 25000—32000 32000—45000 30000 
Красноярск 20000—22000 22000—25000 25000—30000 30000—45000 28000 
Набережные Челны 17000—20000 20000—22000 22000—28000 28000—40000 25000 
Нижний Новгород 17000—20000 20000—23000 23000—30000 30000—40000 25000 
Новосибирск 20000—22000 22000—25000 25000—30000 30000—45000 28000 
Омск 17000—20000 20000—22000 22000—28000 28000—40000 25000 
Оренбург 15000—17000 17000—20000 20000—25000 25000—35000 22000 
Пермь 17000—20000 20000—22000 22000—28000 28000—40000 25000 
Псков 17000—20000 20000—22000 22000—28000 28000—40000 25000 
Ростов-на-Дону 20000—22000 22000—25000 25000—30000 30000—45000 28000 
Рязань 17000—20000 20000—23000 23000—30000 30000—40000 25000 
Самара 17000—20000 20000—22000 22000—28000 28000—40000 25000 
Смоленск 17000—20000 20000—22000 22000—28000 28000—40000 25000 
Сочи 22000—25000 25000—30000 30000—35000 35000—50000 33000 
Тверь 20000—22000 22000—25000 25000—30000 30000—45000 28000 
Уфа 17000—20000 20000—22000 22000—28000 28000—40000 25000 
Хабаровск 22000—25000 25000—30000 30000—35000 35000—50000 32000 
Челябинск 17000—20000 20000—23000 23000—30000 30000—40000 25000 
Ярославль 17000—20000 20000—23000 23000—30000 30000—40000 25000

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