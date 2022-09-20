Охранник склада строительной компании в Рязани сдал на металлолом запчасти башенного крана

В Рязани со склада строительной компании пропали дорогие запчасти башенного крана. В краже подозревают ранее судимого за кражу охранника. Предварительные подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

В отдел МВД по Октябрьскому району Рязани с заявлением о краже обратился директор строительной компании. По его словам, с территории склада пропали дорогостоящие запчасти башенного крана. Конструкция была разобрана и давно не использовалась, а директор только вернулся из столицы, поэтому пропажу обнаружили не сразу.

Полицейские проверили организации по приёму лома металла в областном центре и ближайших районах. Работники одного из пунктов рассказали, что недавно мужчина сдал комплектующие башенного крана, и описали внешность подозреваемого.

Оперативники установили, что под полученное описание внешности подходит один из охранников склада, с которого пропало имущество. 40-летнего рязанца нашли и задержали.

Предварительно установлено, что ночью мужчина приступил к исполнению обязанностей. Он обратил внимание на разобранный кран, который давно не использовался. Металлоконструкции злоумышленник перевёз в один из пунктов вторсырья в Рязани, выручив за них 10 тысяч рублей. На рынке стоимость комплектующих выше в несколько раз.

Затем мужчина вернулся на рабочее место и продолжил исполнять служебные обязанности. Большую часть денег он потратил на покупку спиртного.

Следователь ОМВД по Октябрьскому району Рязани возбудил против подозреваемого уголовное дело. По статье о краже мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.