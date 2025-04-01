Ограничения на ловлю рыбы в период нереста ввели в Рязанской области

В Рязанской области с 1 апреля вступил в силу нерестовый запрет (ограничение на ловлю рыбы в период размножения). Об этом сообщает начальник отдела государственного контроля, охраны и надзора водных биологических ресурсов по Рязанской области МОКТУ «Рыболовства» Николай Гордеев в эфире ГТРК «Ока».

Рыбакам нельзя ловить рыбу в зимовальных ямах и в местах нереста. Также теперь ловить рыбу можно только удочкой с берега. Вес улова не должен превышать 5 килограммов на человека.

Запрет вводится, чтобы обеспечить успешное размножение водных обитателей и сохранить их популяцию. В период нерестового запрета увеличиваются штрафы на незаконный вылов. Так, за одного выловленного судака грозит выплата в размере более 6 тысяч рублей, плюс обычный штраф от 2 тысяч рублей.

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Эксперт отметил, что в связи с отсутствием подъема воды в реках нерест у рыбы будет проходить тяжело. Низкий уровень воды особенно удобен для браконьеров.