Ограничение движение по трассе М4 Дон сохраняются

Танк выехал из ворот цирка в Ростове-на-Дону. Ранее сообщалось, что в воротах городского цирка в Ростове-на-Дону застрял танк, кадры опубликованы с места событий. На них можно было увидеть, что боевая машина находилась в узком проходе и не может двинуться с места. В итоге переговоров, которые провёл президент Белоруссии...