Воскресенье, 25 июня, 2023
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Ограничение движение по трассе М4 Дон сохраняются

Татьяна Проводина
Скриншот из видео в Телеграм канале Mash

В Тульской и Московской областях сохраняется ограничение движения по трассе М4 Дон.

Данные на 7:23 воскресенья, 25 июня, приводит Автодор в Telegram канале.

Кадрами делятся подписчики Telegram канала Mash.

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