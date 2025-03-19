Ограничение для большегрузов введут в апреле в Рязанской области

В Рязанской области в апреле введут временное ограничение на проезд большегрузов. Об этом сообщает региональный минтранс.

Ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля для автомобилей с нагрузкой более 6 тонн на ось по региональным и межмуниципальным дорогам общего пользования. Данная мера позволит сохранить прочность дорог при неблагоприятных погодных условиях.

С перечнем дорог, на которых будет действовать ограничение, можно ознакомиться на сайте минтранса.

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Исключением станет мостовой переход через реку Ока на автодороге Спас-Клепики – Рязань. Здесь допускается общая масса до 30 тонн.