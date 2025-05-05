Офис «Маши и Медведя» в Москве не закрывается, утверждает управляющий директор

Управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко опроверг сообщения о закрытии московского офиса компании, создавшей популярный мультсериал «Маша и Медведь». В беседе с изданием «Подъём» он назвал эту информацию «неправдой», однако отказался уточнить, что именно не соответствует действительности.

«Это неправда. Но комментировать я не могу. Это не так. „Маша и Медведь“ остаётся. Я директор „Маши и Медведя“», — заявил Ловейко.

Ранее появилась информация от журналиста Ивана Ильина о массовых сокращениях в московском офисе «Анимаккорд». По его данным, последних аниматоров уволят к 30 июня, после чего развитием студии будет заниматься только кипрский офис. Среди причин возможного ухода из России назывались проблемы с международными платежами, попытки политизации сериала и недовольство основателя франшизы Олега Кузовкова «конвейерным» производством серий без его участия.

Студию «Анимаккорд» основали Дмитрий Ловейко и Олег Кузовков. По словам Ловейко, Кузовков был автором идеи «Маши и Медведя» и пришел к нему с готовыми персонажами и сценариями первых эпизодов. На 2017 год Дмитрий Ловейко владел 20% акций студии.