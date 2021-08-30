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Понедельник, 30 августа, 2021
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Одному из предполагаемых убийц девочки в Башкирии хотели снять судимость

Никита Брыкин
Одному из предполагаемых убийц девочки в Башкирии хотели снять судимость

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Источник сообщил, что одному из подозреваемых в жестоком убийстве 15-летней девочки в Бирске должны были снять условную судимость накануне случившегося, пишет Уфа1.

Утверждается, что 24-летний парень был судим еще до трагедии. Ему не сняли судимость из-за подозрения в расправе над ребенком.

«Видимо, заранее отпраздновать решили», — рассказал источник.

Пока неизвестно, за что молодой человек привлекался к ответственности.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной версии, компания несовершеннолетних отмечала день рождения, вскоре к ним присоединились двое мужчин.

Один из них предложил продолжить празднование у него дома. Ночью, когда все участники вечеринки разошлись, парни изнасиловали жертву, после чего задушили ее и спрятали вблизи дома в яме.

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