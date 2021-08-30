Одному из предполагаемых убийц девочки в Башкирии хотели снять судимость

Источник сообщил, что одному из подозреваемых в жестоком убийстве 15-летней девочки в Бирске должны были снять условную судимость накануне случившегося, пишет Уфа1.

Утверждается, что 24-летний парень был судим еще до трагедии. Ему не сняли судимость из-за подозрения в расправе над ребенком.

«Видимо, заранее отпраздновать решили», — рассказал источник.

Пока неизвестно, за что молодой человек привлекался к ответственности.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной версии, компания несовершеннолетних отмечала день рождения, вскоре к ним присоединились двое мужчин.

Один из них предложил продолжить празднование у него дома. Ночью, когда все участники вечеринки разошлись, парни изнасиловали жертву, после чего задушили ее и спрятали вблизи дома в яме.