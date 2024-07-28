Воскресенье, 28 июля, 2024

Один человек погиб при ударе молнии в Подмосковье

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/ENews112

В Telegram-канале «112» появилась информация, что один из четырех пострадавших от удара молнии в Подмосковье погиб. Напомним, трагедия произошла в парке «Патриот» в воскресенье, 28 июля.

Опубликовано имя погибшего. Им оказался 67-летний Николай К.

Остальные трое пострадавших доставлены в больницу города Одинцово. У Александра П. ушибленная рана лба, Татьяна П. получила электротравму, а Ольга К. — гипертоническую болезнь.

Ранее сообщалось о трех пострадавших мужчинах и одной женщине. Есть предположения, что среди пострадавших — туристы из Рязани.

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