Один человек погиб при ударе молнии в Подмосковье

В Telegram-канале «112» появилась информация, что один из четырех пострадавших от удара молнии в Подмосковье погиб. Напомним, трагедия произошла в парке «Патриот» в воскресенье, 28 июля.

Опубликовано имя погибшего. Им оказался 67-летний Николай К.

Остальные трое пострадавших доставлены в больницу города Одинцово. У Александра П. ушибленная рана лба, Татьяна П. получила электротравму, а Ольга К. — гипертоническую болезнь.

Ранее сообщалось о трех пострадавших мужчинах и одной женщине. Есть предположения, что среди пострадавших — туристы из Рязани.