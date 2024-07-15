Очередной «фонтан из асфальта» засняли на улицах Рязани

Вновь на дорогах Рязани очевидцы засняли потоп. На этот раз заливает улицу Урицкого. Об этом написали в группе Rzn life.

На этот раз «фонтан» заливает улицу Урицкого. Автор поста отметил, что на месте инцидента уже работают службы.

За прошедшие выходные рязанцы не единожды фиксировали на улицах областного центра «фонтаны из асфальта». Один зафиксировали на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта после ливня, другой — возле ТЦ «Весна».

Также рязанцы предупредили водителей о большой яме на пересечении улиц Новая и Циолковского у светофора. Здесь провалился асфальт.