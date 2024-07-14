В Рязани на дороге провалился асфальт

На дороге в Рязани провалился асфальт. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань».

Очевидцы сообщают, что провал произошел на пересечении улиц Новая и Циолковского у светофора. «Земля уходит из-под ног», — написал автор поста.