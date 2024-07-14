Воскресенье, 14 июля, 2024

В Рязани на дороге провалился асфальт

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/hp_i_dtp

На дороге в Рязани провалился асфальт. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань».

Очевидцы сообщают, что провал произошел на пересечении улиц Новая и Циолковского у светофора. «Земля уходит из-под ног», — написал автор поста.

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