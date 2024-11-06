Очень важная персона: 5 популярных фильмов и сериалов о мамах, которые решают всё

«Мамы разные нужны, мамы разные важны», – писал когда-то детский классик и был прав. Однако некоторые родительницы считают, что существует только два мнения – их и неправильное, а членам семей остается только с этим смириться. Подобные мамы нередко становятся персонажами комедий.

«Праздники», 2022 – … (16+)

Многие люди отмечают Новый год, День рождения, 8 марта и остальные красные дни календаря в кругу ближайших родственников. Герои этого сначала полнометражного фильма, а потом и сериала делают тоже самое. В центре сюжета проекта Пыжовы – Наталья Николаевна (Мария Аронова), Виктор Васильевич (Виталий Хаев), а также две их взрослые дочери Лена (Анастасия Калашникова) и Юля (Яна Енжаева). Девушки давно живут отдельно, устроили личную жизнь, но вместе с возлюбленными обязательно приезжают к старшему поколению на праздники. А когда ячейка общества собирается вместе, никак не обходится без выяснения отношений, оборачивающихся разными казусами.

Несмотря на то, что персонаж Виталия Хаева пытается казаться главой семьи, очевидно, что в реальности всем заправляет его супруга. Впрочем, это неудивительно: у Натальи Николаевны существенный стаж работы в органах правопорядка, а теперь она преподает в Академии МВД. Героиню Ароновой побаиваются и муж, и потенциальные зятья (их играют Сергей Канаев и Никита Павленко). В конце концов, Наталья Николаевна хранит дома пистолет… Только дочери из матери веревки вьют, и то до поры до времени.

На экраны уже вышли полнометражный фильм и одноименный сериал. Теперь пришло время для новых приключений: во втором сезоне обе молодые пары заговорят о свадьбе, а Юля объявит о своей беременности. Ну, а мама опять попробует всеми покомандовать. Премьера второго сезона «Праздников» состоится 11 ноября на канале ТНТ.



«Обычная женщина», 2018 – 2020 (16+)

Главную героиню этого сериала назовешь кем угодно, только не ОБЫЧНОЙ женщиной. Впрочем, на первый взгляд, Марина (Анна Михалкова) мало отличается от окружающих. У нее свой маленький бизнес – цветочный магазин. Имеется муж (Евгений Гришковец), а также двое детей. Еще, конечно, у Марины есть свекровь (Татьяна Догилева), уверенная в том, что невестка всё делает неправильно. И в чем-то она права, ведь в тайне от близких Марина ведет двойную жизнь. Под прикрытием цветочного магазина она содержит публичный дом.

Вроде бы простая и мягкая героиня Анны Михалковой оказывается именно той некрасовской женщиной, которая останавливает на скаку лошадей и входит в горящие избы. В каком-то смысле, вся жизнь Марины состоит из таких «изб»: то кто-то убивает одну из девиц легкого поведения, то выясняется, что у мужа беременная любовница, то старшая дочь вляпается в криминал. Ситуация осложняется тем, что Марина ждет третьего ребенка. Впрочем, «интересное положение» не влияет на ее способность решать проблемы, и даже гормональная перестройка не выводит из равновесия. Единственный человек, готовый выбить Марину из колеи, – свекровь. И тут поспоришь, кто из них более властный – спокойная и тихая Марина или резковатая свекровь. Обе женщины привыкли носить брюки в семье, поэтому стоит ли удивляться, что они находятся в состоянии пусть и холодной, но войны.

«Реальные пацаны», 2010 – 2023 (16+)

В самом народном отечественном сериале линию взаимоотношений отцов и детей не назовешь основной, однако именно мама главного стала подлинным украшением проекта. Ну, а сыгравшая ее Марина Федункив превратилась в настоящую звезду.

Пока Колян (Николай Наумов) снимался в документальном фильме и решал проблемы то с законом, то с Лерой (Зоя Бербер), его экспрессивная мать успевала работать в столовой, устраивать личную жизнь с продавцом обуви Арменом (Армен Бежанян) и, конечно, регулярно вмешиваться в дела великовозрастного сына. Ведь Тётя Марина всегда была уверена в том, что знает как лучше. Проявления ее бурного нрава нередко приводили к печальным последствиям, и только самые умные герои сериала поняли: если не хочешь попасть под горячую руку, лучше просто промолчать. Настроение героини Марины Федункив менялось молниеносно: она могла заискивать перед собеседником, а уже через минуту посылать проклятия. Впрочем, также стремительно она и отходила, потому что действительно любила и сына, и его жену, и внуков. Ну, и ничто не отражает отношение мамы Коляна к родственникам лучше, чем ее же собственная цитата: «Улыбайся, свинота, семья же!». Даже как-то и не поспоришь.

«Легкое поведение», 2008 (18+)

Начало 30-х годов, молодой британский аристократ Джон Уиттейкер (Бен Барнс) встречает в Монако привлекательную американку Лариту (Джессика Бил). Девушка не только хороша собой, но и совершенно бесстрашна – она только что выиграла гонку на машинах. У пары завязывается роман, ведущий к свадьбе, после чего Джон и Ларита направляются в поместье семьи молодого человека. Казалось бы, что может пойти не так? Примерно всё.

С первых же минут родственники не принимают гостью. Она кажется им невоспитанной, чересчур эмансипированной и попросту наглой. Единственный человек, который относится к Лоретте снисходительно, – отец Джона Джим (Колин Ферт). Однако, в доме всем управляет мать Вероника (Кристин Скотт-Томас). Она уверена в том, что американка – не пара ее сыну, да и вообще мало чем отличается от девицы легкого поведения. Сначала она передает это «знание» другим своим детям, а потом и всему окружению. Выжить новоявленную невестку – вот в чем цель Вероники, и она не привыкла к возражениям.

Эта комедийная мелодрама поставлена по одноименной пьесе Ноэля Каурда, на рубеже 20-х и 30-х годов собственными глазами наблюдавшего, как сложно сходятся Старый и Новый свет, а реалии XX века идут в противовес воспитанию века XIX. Минуло сто лет, но история про конфликт поколений остается невероятно актуальной.

«У зеркала два лица», 1996 (16+)

Классическая романтическая комедия 90-х. Ее обязательно стоит посмотреть, если вы вдруг пропустили.

В центре сюжета двое – он и она. Университетский профессор математики Грегори Ларкин (Джефф Бриджес), привлекательный мужчина средних лет, пользуется успехом у женщин, но ему никак не удается встретить ту единственную. Устав от бесконечных драм, Ларкин приходит к выводу: его романы терпят фиаско, из-за того, что отношения основаны на физической страсти, но, если во главу угла поставить интеллектуальную близость, всё получится. Чтобы проверить теорию, Грегори дает объявление о том, что готов познакомиться с женщиной 35+, обладающей научной степенью и не важно какой внешностью. На это откликается Роуз Морган (Барбра Стрейзанд) – преподаватель литературы в том же университете. Она живет с властной матерью, считает себя непривлекательной и почти смирилась с судьбой старой девой. Тем не менее, Грегори и Роуз становятся друзьями, потом парой, и, наконец, решают пожениться. Правда, их роман чисто платонический, и довольно быстро выяснится, что героиню Барбры Стрейзанд это не очень устраивает.

В фильме две линии отношений: Роуз и Грегори, а также Роуз и ее матери Ханны (Лорен Бэколл). Когда-то женщина была актрисой, и несмотря на почтенный возраст, она по-прежнему уверена в собственной неотразимости. И если ее вторая дочь Клэр (Мими Роджерс) родилась похожей на мать и внешне и по характеру, то Роуз совсем другая. Сама того не понимая, Ханна практически полностью подавляет Роуз, внушив ей неприятие своей внешности. «Мама, я никогда бы не подумала, что я некрасивая, если бы ты мне об этом не сказала», – бросает она матери, прежде чем принять решение круто изменить жизнь и в конце понять: наши проблемы связаны не с отражением в зеркале, а с тем, как мы в него смотрим.