Обвиняемый в убийстве 8-летней девочки раскрыл детали преступления

Задержанный за убийство 8-летней девочки в Тюмени Виталий Бережной рассказал детали преступления. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Убийство мужчина совершил 30 июня. Перед этим, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретив ребёнка на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил. Труп несколько дней хранил в холодильнике.

Бережной работал сборщиком мебели. С предприятия мужчина принёс коробку, положил в неё труп, упаковал в пластиковые пакеты, которые для прочности обмотал скотчем. 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера Обро́чное. Там страшную находку обнаружили поисковики.

— Свои признательные показания Бережной подтвердил при их проверке на месте, — сообщила пресс-служба СК.

Известно, что с 2008 по 2011 год обвиняемый работал помощником участкового в городе Нягань. В Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года жил на съёмной квартире недалеко от места жительства девочки.