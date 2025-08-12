Обновленное пространство у театра кукол откроется к началу театрального сезона — Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков ознакомился с ходом благоустройства территории возле театра кукол.

Глава региона отметил, что масштабное благоустройство началось в феврале. За это время проведены коммуникации и освещение, смонтирована архитектурная подсветка, построены амфитеатр и трибуны для зрителей, обновлены площадки и ступени. В настоящее время работы близятся к завершению. Строители устанавливают детскую площадку, скамейки и высаживают кустарники и цветы. Планируется, что благоустройство закончится в конце августа.

«С началом театрального сезона рязанцы смогут оценить обновленное пространство. А уже 12 сентября театр встретит гостей Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины. Восток +», – отметил Павел Малков. – В дальнейшем планируем благоустроить весь участок улицы Есенина от театра драмы до улицы Грибоедова. В том числе обновим сквер около дворца пионеров, а также серьезно озеленим улицу».