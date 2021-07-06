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Вторник, 6 июля, 2021
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Обновлена база вакансий в сельском хозяйстве Рязанской области

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Минсельхоз Рязанской области обновил базу актуальных вакансий.

Сейчас в сельхозпредприятиях региона — более тысячи вакантных рабочих мест. На сайте министерства указаны не только требования к кандидатам и размер заработной платы, но и наличие жилья, детского сада, школы, газифицировано ли село и так далее. Половина вакансий (524) имеют готовые варианты предоставления жилья соискателям.

Вакансии для специалистов: инженеры (50 вакансий), ветеринары (40 вакансий), зоотехники (47), агрономы (43), также требуются технологи, специалисты экономической и кадровой служб. Рабочие профессии: механизаторы (191), водители (77), мастера машинного доения (97), животноводы (214) и другие рабочие должности (300).

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