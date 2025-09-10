Уже несколько нет политика Владимира Жириновского нет с нами. Однако его гениальные пророчества продолжают взрывать не только Сеть, но и умы людей. Мы в реальном времени можем наблюдать, как сбывается то, что предсказывал покойный лидер ЛДПР.

Однажды, выступая на ТВ в 2018 году, Жириновский оставил пророчество на 2030 год. Что ожидает мир в этот период? Многим на тот момент его слова показались слишком гиперболизированными, однако сейчас мы понимаем, что они отражают основные геополитические тенденции.

Политик говорил, что в это время Китаю потребуется углубление сотрудничества с Россией. По мнению политика, Пекин не сможет противостоять западным странам в одиночку в случае ослабления Москвы.

Жириновский заявлял, что пересмотр отношений с Соединёнными Штатами начнётся только после того, как Вашингтон осознает невозможность сокрушить одновременно Китай и Россию. Соответствующее видео опубликовала партия ЛДПР в своём telegram-канале.

«Без нашей военной помощи Китай не выстоит. <…> Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника», — приводится его заяв

Политик не исключал вероятности «возможной перезагрузки», однако отмечал, что «Запад пока делает ставку на силовое разрешение конфликтов».