Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Объём вкладов рязанцев на банковских счетах составляет 208 млрд рублей

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Жители Рязанской области хранят на счетах в банках 208 млрд рублей. Таковы данные на 1 января 2023 года. Увеличение за прошлый год составило 13,2%, – сообщили в рязанском отделении Банка России. В статистике не учитывались средства на эскроу-счетах.

Рублёвые вклады составляют 96,2% портфеля депозитов. Росли как срочные вклады, так и средства на текущих счетах. Интересны гражданам и накопительные счета как удобный способ оперативно управлять своими средствами, не теряя проценты. Растёт спрос на классические инструменты сбережения.

Начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин отметил, что текущие ставки по вкладам защитят сбережения от обесценения.

Виталий Ларин: «Оценивая реальную доходность депозита, надо учитывать не прошлую, а будущую инфляцию. Например, в этом году инфляция будет, по оценкам Банка России, 5-7%, а ставки по годовому вкладу в последнее время составляют примерно 7-8% годовых»

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