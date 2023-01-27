Пятница, 27 января, 2023
Татьяна Проводина

Объём субсидии по программе поддержки местных инициатив в этом году в Рязанской области увеличен на 50 млн рублей

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Photo by form PxHere

В 2023 году в Рязанской области значительно увеличено финансирование проектов по программе поддержки местных инициатив – на 50 млн рублей. Объём субсидии составляет 327,450 млн рублей.

Максимальный размер субсидии из бюджета региона вырос с 2 до 3 млн рублей на проект.

Заявочная кампания по программе продлится до 6 февраля. На сегодняшний день от муниципалитетов подано 174 заявки.

Программа поддержки местных инициатив реализуется с 2017 года. Всего за время её действия реализовано свыше 900 проектов, которые предложили жители Рязанской области.

В прошлом году реализовано 256 инициативных проектов в 171 муниципальном образовании региона на общую сумму субсидии из областного бюджета более чем 262 млн рублей. Всё чаще с инициативами выступают органы территориального общественного самоуправления и старосты сельских населённых пунктов.

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