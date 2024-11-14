Объявлен кастинг на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Телеканал «Россия» и «ВайТ Медиа» готовят новый сезон популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (16+). Объявлен кастинг для коллективов, которые мечтают покорить большую сцену, сообщает пресс-служба телеканала.

Уникальность проекта в том, что в нем участвуют исключительно хоровые ансамбли, и вместе на сцене объединяются более четырехсот голосов. Победителям этого масштабного конкурса достанутся Кубок шоу и денежный приз в 5 миллионов рублей.

Для участия в кастинге есть несколько условий: коллектив должен состоять минимум из трех человек, участникам должно быть не менее 15 лет, жанр исполнения — любой.

Этот проект — отличная возможность для хоров проявить себя, ведь даже без победы можно получить огромный опыт, признание и новые перспективы. К примеру, триумфаторы первого сезона получили приглашение выступить на гала-концерте «Ну-ка, все вместе!» в Кремлевском Дворце.

В этом сезоне на сцену снова выйдут лучшие коллективы: Академический мужской хор МИФИ, Государственный Камерный Хор Республики Татарстан и Джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии — их выступления полюбились зрителям канала «Россия».

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на медиаплатформе «Смотрим» или на сайте «ВайТ Медиа». Также нужно рассказать о своей музыкальной деятельности на видео, добавить фотографии или видеозаписи выступлений и оставить контактные данные.

Кастинг продлится до 15 февраля 2025 года.