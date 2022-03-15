Объемы торгов долларом среди физлиц на бирже упали в 2,5 раза

Среднедневной объем торгов физлиц на валютном рынке в марте упал почти вдвое по сравнению с февралем — с 231,5 млрд рублей до 112,9 млрд. В долларовом выражении — с $3 млрд до $1,2 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Мосбиржи в ответ на запрос «Известий».

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По данным биржи, этот показатель вернулся к нормальным значениям прошлого года, когда в среднем дневной оборот валютного рынка физлиц находился на уровне 118,3 млрд рублей, или $1,6 млрд.

Интересную статистику Мосбиржа предоставила и по отдельным валютам. Она показывает, что в наибольшей степени снизились обороты по доллару: на 60,8% — с чуть более $2 млрд до почти $0,8 млрд. В итоге его доля в общем объеме операций физлиц на валютном рынке снизилась с 87% до 76%. На 50,8% упали средние дневные объемы и по евро — с $266 млн до $131 млн.

Значительные отклонения от среднедневного оборота на финансовом рынке свидетельствует об изменении интереса к покупке того или иного актива. Проще говоря, спрос на доллары и евро в марте значительно упал.

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Сократились и обороты по британскому фунту: на 15,7% — с $5,6 млн в феврале до $4,7 млн в марте.

При этом в марте значительно вырос оборот по юаню — на 3731,9%, турецкой лире — на 928,2%, японской иене — на 602,2% и швейцарскому франку — на 366,4%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Торговый балласт: оборот доллара на бирже упал в 2,5 раза