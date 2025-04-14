Работа городского транспорта в православные праздники в Рязани изменится

Стало известно, как будет работать городской транспорт в дни православных праздников в Рязани. Об этом сообщает администрация города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период православных праздников «Пасха», «Красная горка» и «Радоница» будет организована специально выделенная полоса движения маршрутных транспортных средств навстречу общему потоку транспорта на автомобильной дороге от пересечения улицы Черновицкой и улицы Щорса до Ряжского шоссе на участке от улицы Щорса до дома № 8, район Южный Промузел, в направлении улицы Щорса с 06:00 до 15:00 20, 27 и 29 апреля. На время работы выделенной полосы будут установлены предупреждающие дорожные знаки.

Кроме того, для удобства посещения жителями городских кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское», «Преображенское» в дни празднования православных праздников на муниципальном маршруте регулярных перевозок № 2 «ст. Рязань-2 – кладбище Богородское» будет увеличено количество автобусов до 8 единиц 20 и 27 апреля.