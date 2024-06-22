Нужно ли Рязани становится культурной столицей России?

Думаю, многие наши читатели помнят, как Рязань пыталась оправдать статус «Новогодней столицы России-2020». План мероприятий был составлен, бюджетные и внебюджетные средства заложены, да вот незадача, зима выдалась аномально теплой, и пришлось завозить искусственный снег. Но главный конфуз произошел во время включения главной городской елки, которая никак не хотела зажигаться. В общем, праздничную атмосферу создать удалось, но осадочек остался.

Нешуточная конкуренция

В середине июня этого года на портале «Госуслуги» стартовало голосование, в котором выбирают Культурную столицу России — 2026. Среди претендентов есть и Рязань. К кандидатуре нашего города приложена короткая аннотация: «Город в древнем земледельческом районе, описанный в летописях, воспетый в былинах и песнях, отмеченный в житиях святых, трудах историков, в романах и поэмах». За звание главного культурного центра страны борются еще 25 городов России. Среди них Владивосток, Владикавказ, Владимир, Ижевск, Иркутск, Калуга, Нальчик, Омск, Сыктывкар, Тамбов и еще полтора десятка населенных пунктов. Судя по приведенным номинантам, конкуренция предстоит нешуточная.

Организаторы убеждены, что конкурс дает регионам страны уникальную возможность ярко представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности. Победителя определяет экспертная комиссия с учетом результатов онлайн-голосования.

Оно закончится 1 декабря этого года, а имя культурной столицы обнародуют 12 декабря. Понятно, что выигрыш будет зависеть не только от народных голосов и мнения жюри. Очень важным критерием наверняка станет готовность местных властей к присвоению такого статуса.

Решение сортирного вопроса

Рязани есть что показать туристам, но некоторые городские казусы могут испортить впечатление от города куда больше, чем негорящие елочные фонари в 2020-м.

Взять хотя бы один из атрибутов цивилизации — достаточное количество ухоженных общественных туалетов. В Рязани их дефицит очевиден давно. В городских парках заветные кабинки есть, но чтобы зайти во многие из них, нужно быть смелым и не брезгливым человеком. А иногда уборная вроде бы стоит, но посетить ее нельзя.

Так, например, в Центральном парке культуры и отдыха все бесплатные туалеты закрываются в 8 вечера, а дальше, граждане, отправляйте свои естественные нужды где придется. Такой вот сортирно-комендантский час.

Ветхий ампир

Прогулка по городским улицам может порождать различные эмоции, но когда аборигены или гости города активно ищут места для выброса мелкого мусора и, даже найдя урну, видят ее доверху наполненной или вообще разбитой и перевернутой, такой населенный пункт не очень хочется называть культурной столицей.

Конечно, это мелочи, на которые ценители эффектных достопримечательностей могут не обратить внимание. Но вот пребывающие в ужасающем состоянии подлинные архитектурные шедевры, такие как образец деревянного ампира — дом Херасковых на улице Свободы, — сразу повергнут в уныние любого ценителя культурного наследия.

Догнать и перегнать Брюссель

Что ж, опытный экскурсовод может показать туристу и арт-объект, вошедший в рязанскую историю совсем недавно. Мост на улице Маяковского, который власти уже не первый год обещают отремонтировать, во время недавних проливных дождей дал течь сразу в нескольких местах. Ветхое сооружение, не выдержавшее ударов стихии, интернет-острословы назвали писающим мостом по аналогии с «писающим мальчиком» из Брюсселя.

Будем надеяться, что голосование за звание культурной столицы России окончится благоприятно для Рязани, а муниципальные и региональные власти к 2026 году устранят поводы для иронии, хотя бы те, что изложены в этой статье.