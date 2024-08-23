Нумеролог Ирина Уэйкем объяснила, почему у некоторых людей могут возникнуть непростые события в конце 2024 года, сообщает Wday.ru. Как отмечает эксперт, 2024 год проходит под влиянием числа 8 (2+0+2+4=8), которое связано с темами власти, денег, карьеры и кармы. В последние месяцы года влияние «кармической восьмёрки» усилится, и для некоторых людей этот период станет особенно судьбоносным.

Уэйкем подчеркивает, что в 2024 году карма — это не просто «бумеранг поступков», а своего рода экзамен, в котором мы показываем, насколько готовы к новому этапу жизни. Эра Водолея диктует свои условия, и каждый из нас должен перейти на новый уровень осознанности и реальности. Осенью наступает последний шанс сдать этот «экзамен». Он будет сложен для тех, кто весь год цеплялся за старые разрушительные паттерны поведения, такие как осуждение, ложь, лень или тщеславие.

«Чем ближе к концу года, тем более суровыми становятся испытания, поэтому важно быть внимательными и осознанными каждый день», — отмечает Ирина. Она также подчеркивает, что несмотря на кажущуюся несправедливость, вселенная гармонична, и все ситуации в итоге расставляются по своим местам.

Для анализа того, какие испытания могут ожидать человека, важно учитывать не только дату рождения, но и другие аспекты, такие как число кармы и солярные циклы. Например, чтобы определить своё число кармы, нужно сложить все цифры даты рождения до однозначного числа. Пример: 21.05.1995 (2+1+0+5+1+9+9+5 = 32 = 3+2 = 5). Каждое число имеет свои особенности и указывает на возможные испытания.

Фото: Midjourney

Ирина Уэйкем перечисляет, какие трудности могут ожидать людей в зависимости от их числа кармы:

Число кармы 1: Лидеры и амбициозные личности могут столкнуться с конфликтами с авторитетами и трудностями в принятии самостоятельных решений.

Лидеры и амбициозные личности могут столкнуться с конфликтами с авторитетами и трудностями в принятии самостоятельных решений. Число кармы 2: Дипломатичные и чувствительные люди могут испытывать проблемы в личных или деловых отношениях.

Дипломатичные и чувствительные люди могут испытывать проблемы в личных или деловых отношениях. Число кармы 3: Творческие и общительные люди могут столкнуться с трудностями в самовыражении и испытаниями на терпение.

Творческие и общительные люди могут столкнуться с трудностями в самовыражении и испытаниями на терпение. Число кармы 4: Практичные и трудолюбивые люди могут встретить проблемы в работе или финансовые трудности.

Практичные и трудолюбивые люди могут встретить проблемы в работе или финансовые трудности. Число кармы 5: Люди, любящие свободу и авантюры, могут оказаться в состоянии неопределённости и стресса.

Люди, любящие свободу и авантюры, могут оказаться в состоянии неопределённости и стресса. Число кармы 6: Заботливые и ответственные люди могут столкнуться с трудностями в семейной или социальной жизни.

Заботливые и ответственные люди могут столкнуться с трудностями в семейной или социальной жизни. Число кармы 7: Интуитивные и аналитические личности могут испытывать внутренние конфликты и сомнения.

Интуитивные и аналитические личности могут испытывать внутренние конфликты и сомнения. Число кармы 8: Сильные и целеустремленные люди могут встретить сложности в карьере и столкнуться с конкуренцией.

Сильные и целеустремленные люди могут встретить сложности в карьере и столкнуться с конкуренцией. Число кармы 9: Альтруистичные и мудрые люди могут пройти через испытания, связанные с завершением жизненных циклов.

Нумеролог советует каждому проанализировать свои числа и использовать внутренние ресурсы для преодоления сложностей. Она напоминает, что любые трудности — это шанс для личного роста и трансформации.