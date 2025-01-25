Нумеролог рассчитала самые тревожные месяцы 2025 года

Как это обычно и бывает, наступивший год подарит нам месяцы лёгкие и счастливые, а также месяцы тревожные, скорбные и напряжённые. Зная заранее то, какие периоды будут удачными, а какие не очень, можно грамотно выстроить планы на будущее.

Нумеролог и психолог Валерия Маркина на основе своей авторской методики вычислила самые тревожные и самые спокойные месяцы 2025 года. Для каждого месяца эзотерик прописала свою характеристику и поделилась ей с изданием МК.

В первую очередь Маркина подчёркивает: для создания детального индивидуального прогноза для конкретных регионов и людей необходимо учитывать множество факторов, включая экономические, социальные и технологические тенденции. Тем не менее, уже сейчас можно утверждать, что 2025 год может стать временем существенных перемен в мировой политике и экономике.

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Эксперт отмечает, что наиболее активными месяцами в плане международных событий могут стать январь, август и октябрь. В эти периоды возможно обострение напряженности в отдельных регионах, а также активизация усилий по разрешению конфликтов.

Для международного сотрудничества и обсуждения политических и национальных вопросов наиболее благоприятными месяцами могут стать февраль, ноябрь и, возможно, сентябрь. В эти периоды можно ожидать (и желательно) проведения важных международных саммитов и конференций, а также активизации дипломатических усилий по урегулированию глобальных проблем. Наиболее напряженными месяцами, по прогнозу нумеролога, могут стать март и июнь. В эти месяцы возрастает вероятность аварий и конфликтов в ряде регионов.