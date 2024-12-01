В прошлом году всевозможные эзотерики предрекали, что 2024 год окажется годом “кармы”. Нам обещали за все наши действия и слова последствия. А ещё провидцы говорили про глобальные мировые изменения и намекали на необходимость пересмотра своих поступков.

И вот, казалось бы, год заканчивается, и скоро можно будет выдохнуть. Но, судя по прогнозу, расслабляться рано. Сделайте глубокий вдох и приготовьтесь к крутым виражам, которые готовит 2025-й. Нумеролог Кристина Егиазарова посмотрела на числа и наступающий год назвала годом “чистки” в интервью изданию 161.ru. Что это вообще значит и чего нам всем ждать от следующего года?

Егиазарова предупреждает: 2025-й год “чистки” окажется суровее 2024-го года “кармы”. К трансформационным событиям стоит готовиться миллионам людей:

— Это год, когда у всех людей начнут отваливаться разные сферы жизни для того, чтобы они научились создавать опору внутри себя, — говорит нумеролог. — И конечно, многие люди, которые давным-давно сбились со своего пути и никак не хотят на него становиться, будут списаны.

Ожидается год борьбы. Причём борьбы с внешним миром, потому что он попытается у нас забрать всё, чем мы дорожим. Так, зацикленные на работе могут почувствовать, что у них её забирают. Зацикленных на отношениях ждут мощные передряги, их связь с любимыми может оказаться разорвана.

— Ты в созависимости, ты не можешь жить без партнёра, без него ты не реализован и неполноценен. У тебя начнут забирать этого партнёра. И любая опора, на которую ты опираешься, не внутренняя, а внешняя, — это то, что будет подвергаться чистке, — говорит нумеролог.

“Чистка” затронет не только близкий круг. Под ударом друзья — они могут временно или навсегда уйти из твоей жизни. Отношения с деньгами, успехи в бизнесе, на которые люди опираются и делают большие ставки, тоже под ударом Вселенной.

Число следующего года — девятка, отмечает Кристина Егиазарова. И она сулит миру суровые катаклизмы. Отголоски страшных событий, которые могут свалиться на людей в 2025 году, мы видели в 2024-м. Периодически возникали наводнения, землетрясения, ураганы и пожары. В новом году их будет больше.

— То есть это будет прям масштабно, — уверена эксперт, — Может прилететь какой-нибудь метеорит внеплановый, неожиданный. Может что-то взорваться. Число взрывов увеличится, большие взрывы будут. Это может взорваться станция какая-нибудь атомная, это может взорваться вулкан или, не дай бог, бомба.

Последние годы ознамезновали регулярно вспыхивающие мировые конфликты. Как они будут развиваться в 2025 году? На этот счёт у Кристины Егиазаровой есть прогноз, который не может не радовать: весь стресс свалится на первую половину года, а вторая пройдёт под знаком освобождения, завершения.

— Многие конфликты, которые мы сейчас видим на мировом уровне, решатся благоприятно, — говорит Егиазарова. — Другой вопрос, что мы не совсем понимаем значение слова “благоприятно”. Вот благоприятно — это когда справедливо, всегда и для всех. У мира есть баланс, как весы. И у него всегда всё должно быть в балансе. Если где-то происходит перевес, то он это всё равно выравнивает. И вот 2025 год — про выравнивание баланса, а следующий год — про его восстановление.

Не стоит заранее отчаиваться. Будут люди в 2025 году, кому удача может сопутствовать. Дело всё в той же девятке, управительнице года. Число 9 — про завоевания, движение вперёд. Все, у кого есть она в дате рождения, получат силы для продвижения своих идей.

Важно помнить: чтобы встретить 2025 год в целости и сохранности, нужно думать и действовать позитивно. Как-никак завершается кармический год, в котором причинно-следственная связь важна, как никогда.

О непростом 2025 годе предупреждает известная шаманка Кажетта Ахметжанова. По словам провидцы, ближайшие несколько лет сулят людям “великий переход”. Ахметжанова уверяет: с наступлением 2025 года мы окажемся на пороге эпохальных перемен. Как раз начнётся новый цикл. И люди перешагнут из одного периода в другой. Кстати, новый период в наших судьбах будет связан с изобилием и процветанием:

— 2025 год — год Змеи, а она символизирует достаток. Но помните, что вместе с благами приходят и испытания. Земля в этот период будет забирать своё, — предупреждает шаманка.

Проявляться действия земли будут в различных катаклизмах. Не исключены засухи, наводнения, другие разрушительные природные явления.