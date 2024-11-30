Каждый раз мы с особой надеждой ожидаем наступление Нового года. Потому что всем нам хочется верить, что с его приходом в нашу жизнь ворвутся благодать и надежды на обновление. Конечно, часто бывает так, что из года в год в наших судьбах ничего не меняется. Но, по всей видимости, в этот раз всё будет иначе. Известная экстрасенс и шаманка Кажетта Ахметжанова предупреждает: новый 2025 год принесёт всем глобальные изменения, которые ощутит абсолютно каждый. Вот только какими они будут — благостными или, наоборот, ужасающими?

В интервью Общественной службе новостей Кажетта рассказала: 2025 и 2026 годы станут периодом “великого перехода”. Всё в нашей жизни развивается циклично, и такой же цикл происходил сто лет назад:

— Тогда тоже были войны, глобальные изменения в природе: засухи, наводнения. Всё это ознаменовало конец одной эпохи и начало новой. Вспомните Великую Отечественную войну — после неё человечество вышло на новый уровень технологий и развития, — напоминает провидица.

Ахметжанова уверяет: с наступлением 2025 года мы окажемся на пороге эпохальных перемен. Как раз начнётся новый цикл. И люди перешагнут из одного периода в другой. Кстати, новый период в наших судьбах будет связан с изобилием и процветанием:

— 2025 год — год Змеи, а она символизирует достаток. Но помните, что вместе с благами приходят и испытания. Земля в этот период будет забирать своё, — предупреждает шаманка.

Проявляться действия земли будут в различных катаклизмах. Не исключены засухи, наводнения, другие разрушительные природные явления.